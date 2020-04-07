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Изысканные манеры: вежливая девочка давится маминой стряпней, но делает вид, что это вкусно (видео)

11:42 7 апреля 2020 29
Девочка ест
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Маленькая девочка покорила сеть своей исключительной вежливостью и добрым сердцем. В соцсети Twitter стремительно набирает популярность ролик, в котором ребенок давится предложенной ему едой и подавляет рвотные позывы. Но при этом, опасаясь ранить мамины чувства, старается сделать вид, что наслаждается процессом. Продолжая жевать материнскую стряпню, девочка утверждает, что это вкусно. А на вопрос, в порядке ли она, отвечает утвердительно. Хотя иногда у нее в глазах явно мелькает отчаяние.

Видео набрало более шести миллионов просмотров. Люди выражали восхищение изысканными манерами девочки. И сочувствовали ей. «Я истерически смеялся. Бедная девочка и ее попытки быть вежливой просто убили меня наповал», «Дайте ей „Оскар“ сейчас же!» — писали в комментариях. И призывали вознаградить ребенка чем-то по-настоящему вкусным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали «танец» своей двухмесячной дочки Маши.


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