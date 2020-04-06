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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали свою двухмесячную дочь Машу (видео)

7:47 6 апреля 2020 14
Курникова и Иглесиас с Машей в роддоме
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал у себя в Instagram видео, в котором его двухмесячная дочка Мэри «танцует», сидя в него на коленях. Пост вызвал множество умиленных комментариев — в том числе и от знаменитостей — таких, как пуэрториканский певец Рики Мартин и российская певица Кати Лель.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Мэри, которую дома называют Машей, родилась 30 января. У 44-летнего Энрике и 38-летней бывшей российской теннисистки Анны Курниковой есть еще двое детей — двойняшки Николас и Люси, которым уже два года.

Энрике, сын знаменитого певца Хулио Иглесиаса, познакомился с Курниковой в 2002 году во время съемок клипа на песню Escape.

Энрике со старшими детьми

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у знаменитого экс-футболиста сборной России Валерия Карпина родилась пятая дочь

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