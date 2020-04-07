Украина

В Закарпатье разгорается скандал вокруг врачей, которые обнародовали диагноз умершей пенсионерки

В Закарпатье, где у 19 человек заподозрили коронавирус после посещения церковной службы, на которой была заболевшая женщина, полиция завела дело за разглашение диагноза умершей пенсионерки — жительницы села Приборжавское.

Как сообщают в ГУНП Закарпатской области, уголовное производство открыли по статье 132 Уголовного кодекса Украины (Разглашение сведений о проведении медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни).

Отмечается, что дело завели после обращения чиновника Закарпатской ОГА, который пожаловался, что медперсонал одной из местных больниц разгласил информацию об исследованиях, которая разошлась по сетям. Теперь полицейские из Иршавского района устанавливают медиков, которые были причастны к «разглашению конфиденциальных данных и нарушению врачебной тайны».

Эксклюзивное интервью с экс-заместителем главы Закарпатской облгосадминистрации (2018−2019 годы) Ярославом Галасом, который уверен, что зараженных в регионе может быть гораздо больше, нежели гласят официальные данные, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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