Коронавирусом на Закарпатье могут быть заражены уже тысячи людей

Украина

Из-за пандемии коронавируса в Украину массово возвращаются десятки, а то и сотни тысяч заробитчан. Через пункты пропуска на границах ежедневно проходит огромное количество наших граждан. Несмотря на печальную статистику смертей от коронавируса, людей, которые возвращаются домой, в том числе и из таких стран, как Италия и Испания, являющихся лидерами по смертности в мире, можно сказать, не проверяют. Пограничники ограничиваются лишь измерением температуры, после чего заробитчан просят написать расписку, что они соглашаются на двухнедельную самоизоляцию сразу по возвращении домой. Очень много украинских граждан возвращаются домой через Закарпатье. Этот регион граничит сразу с четырьмя государствами — Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Среди вернувшихся могли быть и инфицированные. Однако по официальной статистике на Закарпатье выявлен всего один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Насколько официальная статистика близка к истине? Бывший заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации (2018−2019 годы) Ярослав Галас уверен, что на самом деле зараженных в регионе может быть гораздо больше. И, скорее всего, уже есть летальные исходы, не попавшие в официальную статистику.

«Люди не хотят обращаться к врачам, потому что боятся стать объектами травли»

— В Закарпатскую область только неделю назад пришли первые специализированные тесты для выявления коронавируса. Их раньше у нас, можно сказать, не было, — рассказал в интервью «ФАКТАМ» Ярослав Галас. - Некоторые политические партии в небольшом количестве в качестве подарков презентовали экспресс-тесты. Но их, на самом деле, было так мало, что провериться на наличие коронавируса не могли даже те, кому это требовалось. А до того времени в нашем регионе вообще не было никакой диагностики. Вот это и привело к тому, что в Закарпатской области на сегодня (разговор происходил 1 апреля. — Авт.) официально всего один пациент с подтвержденным коронавирусом. Такие данные не могут быть реальными.

— Сейчас тесты появились. Но за последнее время из-за границы вернулось большое количество заробитчан, которых никто не проверял при пересечении границы. Сейчас они разъехались по своим селам, многие живут далеко в горах. Как теперь их всех проверить на коронавирус?

- Сейчас протестировать всех вернувшихся на родину заробитчан уже нереально. Домой, в Закарпатскую область, приехали десятки тысяч наших граждан, работавших в Италии. Но ведь разговор идет не только про наш регион. Через Закарпатье в Украину въехало огромное количество людей, которые потом рассредоточились по всей стране. Массовое возвращение заробитчан в Украину началось месяц назад. И их никто не проверял на предмет заражения. Лишь пару недель назад у приехавших начали брать обязательство, что они самоизолируются.

— При въезде в Украину даже температуру не измеряли?

- Насколько мне известно, измерять температуру начали только четыре недели назад. А до того момента на границе не было даже градусников. Люди просто переходили границу и разбредались по своим городам и селам. А вы думаете, что измерение температуры — это надежный метод выявления коронавируса? Но ведь пограничники — не медики. Они не могут поставить диагноз. Нужно было властям брать эту ситуацию под полный контроль, едва в Украину начали из-за границы возвращаться первые заробитчане. Они же ехали из Италии, Испании, Португалии, Германии. Эти страны являются очагом пандемии в Европе!

Возможно, вернувшиеся с заработков домой граждане поначалу могли переносить эту инфекцию в легкой форме. Симптомов могли не заметить ни они сами, ни их родственники. Но есть еще один фактор. Люди не хотят обращаться к врачам, потому что опасаются разглашения информации о возможном заражении. Боятся стать объектами травли со стороны соседей, односельчан. Многие считают, что лучше перенести болезнь на ногах. И у них сейчас и мысли нет, что могут заразить других. Особенно — инфицировать людей старшего возраста, для которых коронавирус намного опаснее, чем для молодежи.

Контроль над ситуацией был утерян в самом начале. Но ведь у Украины имелось полтора месяца, чтобы подготовиться к пандемии. Мы же все видели, что творится в Китае и Европе, и что подобная ситуация может повториться в нашей стране. Закарпатье, которое граничит с четырьмя государствами, должно было готовиться в первую очередь.

«Ежедневно украинскую границу на Закарпатье пересекают до тысячи людей»

— Как сейчас восстановить контроль над ситуацией? Не знаю, — продолжает Ярослав Галас. - Никто не будет ездить по селам и устанавливать диагноз вернувшимся заробитчанам и их родственникам. Вот несколько дней назад начались рейды представителей районных администраций и полиции, чтобы проверить, придерживаются ли вернувшиеся с зароботков граждане режима самоизоляции. Но это фикция. Потому что люди предупреждены, что будет рейд. И именно в этот момент они будут сидеть дома.

Очень мало сознательных граждан. Я это знаю, постоянно общаюсь с людьми. В каждом селе куча заробитчан. Они встречаются с родственниками, ходят в гости к людям, которых не видели много лет. Очень мало тех, кто на самом деле выполняют режим самоизоляции. Это, к сожалению, наш менталитет.

— Известно хотя бы приблизительное количество заробитчан, вернувшихся в марте из-за границы?

— За последние две недели через контрольно-пропускные пункты на Закарпатье в сутки приезжают около тысячи человек. И даже сейчас, когда все уже знают, насколько это серьезная проблема, украинцев пропускают через границу без проверки на коронавирус. Каждого заробитчанина еще месяц назад были обязаны проверить. А если было какое-то, хоть малейшее подозрение — сразу же госпитализировать.

— В Закарпатской области есть возможность такое большое количество людей, вернувшихся на родину, поместить на двухнедельную обсервацию?

- Нет. Наши больницы не предназначены для приема каждый день по тысяче человек. Но установлен перечень клиник, которые станут принимать пациентов с коронавирусом. Это будет проводиться на базе центральных районных больниц (ЦРБ). Однако в случае большого наплыва зараженных пациентов они не справятся. Эти больницы имеют небольшую площадь. Так что речь может идти лишь о нескольких сотнях заболевших.

А ведь есть другие возможности. Например, для госпитализации можно использовать пустующие студенческие общежития. У нас на территории области есть масса санаториев с персоналом. Они сейчас тоже закрыты из-за карантина, но готовы принять хотя бы какое-то количество людей. Ведь здравницы сейчас терпят огромные убытки. Нет отдыхающих. Можно там размещать граждан на обсервацию. Это же не бесплатно. А власти потом должны компенсировать санаториям их затраты из областного бюджета.

— Есть ли сознательные граждане, которые по своей инициативе обращаются к врачам, чтобы провериться на коронавирус?

— Да, конечно, такие люди есть, но их мало. Вот та единственная, согласно статистике, женщина с официально подтвержденным диагнозом, кстати, пришла к врачам сама. Это уже потом был установлен круг ее общения. Ведь женщина, вернувшись из-за границы, еще ходила в церковь. Вчера появилось сообщение, что у 19 человек, с которыми она контактировала, тесты дали положительный результат на коронавирус. Эти результаты еще не подтверждены в Киеве, потому не попали в общую статистику. Так вот, это мы говорим только про один случай. А сколько еще таких случаев осталось, что называется, «за кадром»?

— Как вы думаете, можно будет в ближайшее время узнать, сколько на самом деле на территории Закарпатской области может находиться зараженных людей?

- Вряд ли. У нас диагностики-то как таковой нет. Теоретически можно допустить, что в Закарпатье уже есть даже летальные случаи от коронавируса, которые идут в статистике как смерти от пневмонии или обычного гриппа.

Председатель облсовета Закарпатской области Михаил Ривис написал на своей странице в Facebook о том, что в регионе на самом деле может быть до пяти тысяч зараженных коронавирусом. Но эти цифры взяты с потолка. Сколько инфицированных сегодня в реальности, мы уже не узнаем.

— Как на Закарпатье обстоят дела с медицинскими масками?

— Их нет. И это удивительно. У нас же в каждом районе Закарпатья есть свое швейное предприятие, которое можно было перепрофилировать на пошив масок. А сейчас у нас только одна Ужгородская швейная фабрика шьет маски десятками тысяч. Но их все равно не хватает даже для силовых структур — для ГСЧС, для полиции, которые ведут круглосуточное патрулирование. Дефицит, дороговизна. Кто может — шьет маски себе сам.

Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 1 апреля в Украине подтверждено около 700 случаев заражения коронавирусом, 17 пациентов умерли. Впрочем, пик заболеваемости еще впереди.

Ранее украинская медсестра, работающая в итальянском городе Бергамо, рассказала об ужасах, которые пришлось пережить жителям этой европейской страны из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter