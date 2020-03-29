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В Закарпатье после посещения церкви коронавирусом заразились 19 человек
Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде констатировал инфицирование COVID-19 19 человек, контактировавших с 68-летней жительницей Мукачево. Напомним, именно она стала пациентом № 1 в регионе.
На данный момент все 19 человек с 23 марта помещены в самоизоляцию, а отобранные у них биоматериалы передали в референс-лабораторию Минздрава, сообщили медики.
Они предупредили о готовности госпитализировать всех инфицированных в случае ухудшения их состояния.
Отметим, что ранее ровенские медики выяснили, что все инфицированные в Сарненском районе посещали богослужение местной протестантской церкви.
Тем временем в Киеве, невзирая на ужесточения карантина, многие храмы УПЦ не отказались от богослужений, прихожане по-прежнему целуют иконы, и их не дезинфицируют. В соцсетях появились соответствующие видео (их публикует znaj.ua).
Напомним, Православная церковь Украины решилась провести воскресное богослужение митрополита ПЦУ Епифания 29 марта в пустом храме, с трансляцией в телеэфире и онлайн.
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