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В Черкассах переполох из-за «сбежавших» из больницы пациентов с коронавирусом
Появилась информация о бегстве из Черкасской городской инфекционной больницы двух пациентов с коронавирусом COVID-19. Ранее в этом городе «противовирусную» акцию устроили священники.
Издание «Дзвін» сообщает, что об инциденте на заседании исполкома рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Надежда Гетьман.
«В других регионах уже был подобный инцидент, а у нас — впервые», — сообщила медик.
По ее словам, больные вышли во двор через отдельные двери, которые имеются в каждом боксе инфекционной больницы.
Другую информацию предоставило «Суспільне».
«Новость о том, что сбежали два пациента из Черкасской городской инфекционной больницы — неправдива», — об этом во время брифинга сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.
Ранее сообщалось, что украинцы сбежали из «обсервационного» отеля в Киеве.
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