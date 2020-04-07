Происшествия

В Черкассах переполох из-за «сбежавших» из больницы пациентов с коронавирусом

Появилась информация о бегстве из Черкасской городской инфекционной больницы двух пациентов с коронавирусом COVID-19. Ранее в этом городе «противовирусную» акцию устроили священники.

Издание «Дзвін» сообщает, что об инциденте на заседании исполкома рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Надежда Гетьман.

«В других регионах уже был подобный инцидент, а у нас — впервые», — сообщила медик.

По ее словам, больные вышли во двор через отдельные двери, которые имеются в каждом боксе инфекционной больницы.

Другую информацию предоставило «Суспільне».

«Новость о том, что сбежали два пациента из Черкасской городской инфекционной больницы — неправдива», — об этом во время брифинга сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

Ранее сообщалось, что украинцы сбежали из «обсервационного» отеля в Киеве.

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