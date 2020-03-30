Украина

Вернувшиеся в Украину туристы начали сбегать из "обсервационного" отеля в центре Киева (видео)

Украинцы, которых после эвакуации из Катара отправили на обязательную двухнедельную обсервацию и разместили в центре Киева в отеле «Козацький», не вняли требованиям соблюдать ограничения в связи с пандемией коронавируса.Часть людей спешно стала покидать отель.

Как пишет «Киев Оперативный», по их словам, там «нечеловеческие условия» — очень холодно и очень дорогое питание (до 1200 гривен в сутки). Люди готовы заплатить штраф (от 17 до 34 тысяч гривен), чтобы не жить в таких условиях.

Вторая группа украинцев, которую подвезли к отелю «Козацький», отказалась покидать автобус. Туристы наклеили на заднее стекло автобуса бумажку с просьбой о самоизоляции, сообщает ТСН.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который прибыл к месту обсервации, попытался договориться с людьми.

Он напомнил, что обсервация обязательна. От имени власти извинился за плохую коммуникацию и то, что не все знали об этом требовании. А также предложил отель в Пуще-Водице, где проживание будет бесплатным.

Напомним, утром 30 марта с Бали через Катар двумя самолетами прилетели украинские туристы, которые в обязательном порядке должны пойти на двухнедельную обсервацию. Однако, многие не были согласны с такими мерами и требовали отпустить их самоизолироваться дома.

Как сообщали «ФАКТЫ», граждан Украины, прибывающих в страну после 28 марта, стали отправлять на обязательную двухнедельную обсервацию. Эвакуированные из Вьетнама украинцы не подчинились таким требованиям и с боем прорвались из аэропорта «Борисполь».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter