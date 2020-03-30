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Вернувшиеся в Украину туристы начали сбегать из "обсервационного" отеля в центре Киева (видео)
Украинцы, которых после эвакуации из Катара отправили на обязательную двухнедельную обсервацию и разместили в центре Киева в отеле «Козацький», не вняли требованиям соблюдать ограничения в связи с пандемией коронавируса.Часть людей спешно стала покидать отель.
Как пишет «Киев Оперативный», по их словам, там «нечеловеческие условия» — очень холодно и очень дорогое питание (до 1200 гривен в сутки). Люди готовы заплатить штраф (от 17 до 34 тысяч гривен), чтобы не жить в таких условиях.
Вторая группа украинцев, которую подвезли к отелю «Козацький», отказалась покидать автобус. Туристы наклеили на заднее стекло автобуса бумажку с просьбой о самоизоляции, сообщает ТСН.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который прибыл к месту обсервации, попытался договориться с людьми.
Он напомнил, что обсервация обязательна. От имени власти извинился за плохую коммуникацию и то, что не все знали об этом требовании. А также предложил отель в Пуще-Водице, где проживание будет бесплатным.
Напомним, утром 30 марта с Бали через Катар двумя самолетами прилетели украинские туристы, которые в обязательном порядке должны пойти на двухнедельную обсервацию. Однако, многие не были согласны с такими мерами и требовали отпустить их самоизолироваться дома.
Как сообщали «ФАКТЫ», граждан Украины, прибывающих в страну после 28 марта, стали отправлять на обязательную двухнедельную обсервацию. Эвакуированные из Вьетнама украинцы не подчинились таким требованиям и с боем прорвались из аэропорта «Борисполь».
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