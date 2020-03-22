"Хлоркой брызгают?": сеть повеселила "противовирусная" акция священников в Черкассах (видео)

Общество и люди

В то время, когда Украина борется с коронавирусом карантином и введением чрезвычайной ситуации в ряде городов и областей, в Черкассах к «противоэпидемическим» мероприятиям решили подключиться священники.

На автомобиле с хоругвями несколько батюшек ездят по городу и с молитвой окропляют улицы. Что именно разбрызгивается, неизвестно. Можно предположить, что это постоянный атрибут церкви «святая» вода. За «ритуалом» следят дети и взрослые.

Отметим, в Черкассах, к счастью, пока нет заболевших COVID-19.

Видео опубликовано в Facebook на странице «Справжні Черкаси».

В сети комментаторы пишут, что церковь могла бы иначе подойти к проблеме карантина и не собирать на богослужения толпы верующих. Также считают черкасчане, если бы брызгали дезраствором, то от этого действа была бы хоть какая-то польза, а так сплошной цирк. Люди удивляются тому, что в 21 веке можно быть такми темными.

Ранее «ФАКТЫ» писали о российских пенсионерках, которые боролись с новым вирусом с помощью ритуала «обкуривания».

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