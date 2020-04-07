Украина

В Запорожье коронавирус подхватил директор рынка, сопротивлявшийся его закрытию

В Запорожье коронавирусную инфекцию диагностировали у директора рынка, который накануне получил административное взыскание за препятствование закрытию своего предприятия.

Позитивный результат его проба показала 3 апреля. В настоящее время состояние инфицированного оценивается как тяжелое.

После подтверждения диагноза обследованию на коронавирус были подвергнуты контактировавшие с ним 21 марта полицейские. У них, к счастью, результаты оказались негативными.

Тем не менее все контактные лица мужчины еще не установлены.

Кстати, не только в Запорожье граждане готовы рисковать своим здоровьем ради походов на рынок. Так, в Житомире зафиксировали настоящую толпу на входе в местный Житний рынок. Видео нарушителей карантинных ограничений опубликовала в сети Ирина Коцюба.

Напомним, ранее главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко назвал преждевременным решение ослабить карантинные меры и разрешить работу рынков. По его словам, уже в первые дни после снятия запрета на их работу показали, что в торговых рядах не созданы условия для противодействия распространению коронавируса.

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