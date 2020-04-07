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Украина

«Другого выхода нет»: Украина готовится наладить «пиратское» производство лекарств против коронавируса

15:57 7 апреля 2020 171
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Выпуск в Украине медпрепаратов для борьбы с CORVID-19, возможно, будет проводиться без согласия владельцев патентов. Ранее в Украину завезли лекарство, которое применяется при борьбе с коронавирусом.

«Комитет по вопросам здоровья нации готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов для борьбы с COVID-19. Планируем подать его на рассмотрение на ближайшей внеочередной сессии Верховной Рады», — заявил в своем Facebook нардеп, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, правительства других стран все чаще запрещают экспорт фармацевтической продукции, которая может противодействовать коронавирусной инфекции.

«Украина не имеет другого выхода, как самостоятельно наладить производство. У нас есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск перечня из девяти важных препаратов», — сообщает Радуцкий.

Единственное препятствие — согласие владельцев патентов. Но, по его словам, в экстренных случаях государство может временно использовать запатентованное изобретение, так как здоровье людей в приоритете.

«Эта концепция называется принудительным лицензированием. В мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Но в Украине она еще ни разу не применялась», — заявил председатель Комитета по вопросам здоровья нации.

Он отметил, что принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. При этом владельцам патента будет выплачена компенсация от украинских производителей.

Ранее сообщалось, что стали известны препараты для лечения украинцев от коронавируса.

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