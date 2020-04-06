Украина

Протокол пополнят: стало известно о лекарствах, которыми украинцев будут лечить от COVID-19

Для лечения распространяющейся в Украине коронавирусной инфекции Единый государственный протокол лечения больных COVID-19 на следующей неделе пополнят новыми лекарствами.

Об этом в эфире канала «1+1» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Наша группа, я считаю, лучших врачей в стране, которые работают над этим протоколом, продолжают рассматривать различные варианты, следят практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Я думаю, что … они будут еще добавлять соответствующие лекарственные средства в схемы лечения», — сказал Степанов.

При этом министр отметил, что сейчас в мире нет ни одного медицинского препарата, который бы лечил коронавирусную инфекцию.

«Мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах», — пояснил глава медицинского ведомства.

Напомним, 2 апреля Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения больных коронавирусом. Это было сделано в течение двух дней, после чего протокол стал доступен для всеобщего ознакомления.

Кроме того, в Виннице разработали и официально утвердили собственный протокол лечения больных коронавирусной инфекцией

Ранее «ФАКТЫ» писали, что зараженная COVID-19 врач из Британии рассказала, что выздороветь ей помогли таблетки парацетамола, а также несколько простых народных средств.

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