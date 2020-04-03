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В Украину завезли лекарство для борьбы с коронавирусом: что это за препарат и где его купить
В Украину завезли первую партию противомалярийного лекарственного средства «Плаквенил» (Гидроксихлорохин), который показал эффективность при лечении больных с COVID-19.
По информации министра здравоохранения Максима Степанова, получено 3000 упаковок «Плаквенила», из которых 2250 разъедутся по областям, 750 остается в Киеве для быстрого реагирования.
ТСН рассказал, что это за препарат и где его уже применяли для лечения коронавируса.
Гидроксихлорохин («Плаквенил») — это противомалярийный препарат. Его применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. При этом не рекомендуют покупать в аптеках без рецепта врача, потому что самолечение может быть опасным для здоровья.
Он оказывает умеренное противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.
Гидроксихлорохин применяется для профилактики и лечения малярии, лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, дискоидной красной волчанки и фотодерматозов.
Он накапливается в эритроцитах, связываясь с клетками, содержащими меланин (клетки кожи, глаз). Выводится он из организма преимущественно почками, а также с желчью и калом.
Гидроксихлорохин противопоказан при любых нарушениях со стороны сетчатки глаза, аномалиями усвоения углеводов, детям до 6 лет, беременным и тем, кто кормит грудью. С осторожностью хлорохин применяется при псориазе, порфирии, заболеваниях печени и почек.
Производители отмечают, что перед началом курса лечения препаратом «Плаквенил» всем пациентам необходимо пройти офтальмологическое обследование. В дальнейшем такое обследование следует проводить по крайней мере каждые 12 месяцев.
Осторожно нужно лечить пациентов старше 65 лет.
Известно о случаях, когда у лечившихся этим препаратом, возникала сердечная недостаточность, иногда с летальным исходом.
При передозировке у пациентов могут возникать головные боли, нарушение зрения, сердечно-сосудистый коллапс, судороги, желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, за которыми внезапно наступает иногда летальная остановка дыхания и сердца.
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит препарат «Плаквенил» отмечает, что сейчас недостаточно клинических данных для того, чтобы делать какие-либо окончательные выводы о клинической эффективности или безопасности гидроксихлорохина в случае лечения COVID-19.
Кроме того, компания производитель напомнила, что в Украине препарат «Плаквенил» зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, дискоидной и системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.
Врач из Марселя Дидье Раульт провел первое во Франции небольшое клиническое исследование, в рамках которого пациенты с Covid-19 принимали «Плаквенил» вместе с «Азитромицином». Через шесть дней после начала приема препарата лишь четверть участников исследования остались носителями вируса.
Правительство Франции официально разрешило прописывать «Плаквенил» в случае коронавирусной инфекции. Но медики настаивают, что эффективность препарата не доказана и необходимы более серьезные исследования. Кроме того, опасения у медиков вызывают возможные побочные эффекты препарата.
Напомним, ранее сообщалось об успешном лечении больных с вызванной инфекцией пневмонией путем переливания заболевшим плазмы выздоравливающих пациентов.
«ФАКТЫ» также писали о том, как в Японии лечат больных с COVID-19. Ученые считают, что вакцина от коронавируса может появиться не ранее, чем через полтора года.
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