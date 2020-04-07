Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов

Клуб потребителей

Теперь не придется нарушать карантин для покупки продуктов. Сервис доставки Raketa объявил о расширении услуг доставки. Курьеры будут привозить к дверям клиента самые востребованные продукты и хозтовары из супермаркетов.

«Всеукраинский карантин существенно изменил привычную жизнь людей. Raketa адаптируется под запросы клиентов и расширяет свои возможности. Мы постарались сделать услугу доставки товаров из супермакетов максимально удобной и простой. Теперь пользователи Raketa могут, не выходя из дому, заказывать все самое необходимое с доставкой до двери», — рассказал Владимир Самборский, операционный директор сервиса Raketa.

По словам Самборского, на старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети «Ашан», которые в течение этой недели поочередно подключаются к сервису Raketa: «В ближайшее время сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен».

Доставка осуществляется в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300−400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозтовары, алкоголь и табачные изделия. На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода — 60 минут. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги — 60 грн. Доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается список партнерских магазинов и ресторанов, расположенных в радиусе 3,5 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

СПРАВКА Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом и Павлограде. В 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

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