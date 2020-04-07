Происшествия

Виноват ветер: спасатели рассказали, как долго киевляне будут дышать гарью из Чернобыльской зоны

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который начался 4 апреля с, похоже, поджога травы жителем села Раговка Полесского района, стал причиной задымленности Киева, которая может сохраниться и в течение ближайших дней.

Как передает УНИАН, об этом в первой половине дня во вторник, 7 апреля, заявил начальник Главного управления ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник и добавил, что на сегодняшний день еще есть два очага огня — горит травяной настил площадями 5 и 15 гектара (отметим, по данным ГСЧС на 14:00, общая площадь пожаров увеличилась до 35 га).

«Открытого горения леса нет, наблюдается тление остатков сухих деревьев, травы, болотистой местности и торфяников… В последние дни дует северо-западный или северный ветер, поэтому дым и доходит до Киева», — отметил он и добавил, что если направление ветра не изменится, то такая ситуация сохранится.

Василий Слободяник также подчеркнул, что существенных превышений содержания химических или биологических веществ в воздухе в населенных пунктах Киевской области нет. «Если брать норму по „1“, то превышение в некоторых населенных пунктах, которые расположены рядом с очагами горения, — „1,05“, то есть незначительное повышение этих веществ. Нельзя говорить, что их вообще нет», — добавил начальник областного главка ГСЧС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое с дрона, на котором видно, во что превратил пожар зону отчуждения ЧАЭС.

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