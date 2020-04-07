Здоровье и медицина

Киевлян с подозрением на СOVID-19 могут тестировать на дому: в каком случае приедут медики

В Киеве при центрах первичной медико-санитарной помощи и диагностических центрах создали мобильные медицинские бригады, которые будут выезжать на дом к людям с подозрением на коронавирус. У таких людей медработники готовы брать биологические материалы методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции, сообщается на сайте горгосадминистрации.

По словам первого заместителя городского головы Николая Поворозника, бригады созданы по всему городу, медики обучены и снабжены инструкциями, обеспечены средствами защиты и тестами, приспособлениями для проведения анализов и перевозки образцов, антисептиками, комплектами биозащиты и т. д. Бригады выезжают к человеку на диагностирование исключительно в тех случаях, когда лечащий врач (наблюдающий за состоянием пациента) видит в этом необходимость.

— Это не служба такси, которая по вашей просьбе доставляет к вам домой медика, который сделает анализ, — отметил Николай Поворозник. — Следует придерживаться простого, но рабочего правила: заболели — оставайтесь дома и немедленно звоните своему врачу, дав ему возможность позаботиться о вашем здоровье. Многие бригады уже успели осуществить выезды и сделать анализы. Столица приняла необходимые меры для минимизации распространения коронавирусной инфекции, в том числе — при диагностировании.

В период карантина могут возникать разные вопросы, связанные с коронавирусом. Столичный департамент здравоохранения на своей странице в Facebook информирует, где можно получить ответы на вопросы, связанные с COVID-19: куда обращаться, если декларация с семейным врачом не подписана, где находится ближайшее к вам медучреждение, оказывающее амбулаторную медпомощь во всех районах Киева.

А Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) подключила чат-бот самооценки состояния здоровья по коронавирусу. Если человек чувствует симптомы заболевания, чат-бот оценит факторы риска, проанализировав ответы на простые вопросы, и предложит соответствующий алгоритм действий. К примеру, при сложных симптомах (температура выше 38 градусов и затрудненное дыхание) — звонить 103. Испытать инструмент самооценки можно на сайте НСЗУ (в правом верхнем углу). В ближайшее время его функционал планируют расширить.

Напомним, что в Украине создан специальный сайт, где содержится полезная информация о коронавирусе: кто входит в группу риска, как защититься от инфекций, какие ограничения введены во время карантина — эти и другие вопросы освещаются на портале.

Напомним, что во время карантина перенесены плановые операции, а МОЗ решил оказывать медпомощь лишь в случаях беременности и родов; ухода за роженицами и новорожденными; лечения онкобольных; операций на сердце, если их отсрочка несет угрозу для жизни пациента.

«ФАКТЫ» уже сообщали, где в Киеве будут размещать «вторую волну» больных коронавирусом. Издание также информировало, куда в Киеве обращаться по вопросам коронавируса: полезные контакты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter