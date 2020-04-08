Украина

Нардеп Поляков выдвинул условия, при которых готов отозвать свои 6 тысяч правок в "антиколомойский" закон

Внефракционный народный депутат Антон Поляков, подавший к «антиКоломойскому» законопроекту 6033 правок, заявил, что готов отозвать большинство из них, если власть согласится на озвученные им требования.

«Если власть согласится принять озвученные мною требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня принципиальны», — пишет народный депутат в своем Telegram.

Клюевыми позициями, на которых настаивает Поляков, являются следующие:

пересмотр принятого закона о рынке земли. («Он должен соответствовать национальным интересам, быть согласованным с аграриями и получить поддержку общественности»);

приостановка реализации второго этапа медицинской реформы. («Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих «реформаторов» за последние 29 лет);

отмена «антифоповских законов», которые «просто уничтожают малый и средний бизнес в Украине в тот момент, когда эти люди делают для нашего бюджета основную добавочную стоимость».

«Если Вы их готовы исполнить, я отзову часть правок, которые имеют технический характер. Ради общего блага закрою глаза на безграмотность некоторых депутатов! Надеюсь, что до конца каденции Вы научитесь писать нормальные документы», — обещает народный избранник.

При этом Поляков просит представителей власти «не искать на него выходы» или «пытаться договориться», а также изобретать способы не допустить в Верховную Раду.

«Мы же должны когда-то начать жить в честном и правовом государстве, поэтому открыто говорю Вам мои требования», — резюмирует исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп.

Также Поляков признается, что ему полностью безразлична судьба олигарха Коломойского.

«Более того, если бы законопроект был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим собственникам, а не превратить Национальный банк в настоящего рейдера — я бы сразу поддержал такой вариант», — отмечает депутат.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что, по мнению представителей парламентского большинства, для рассмотрения закона о банках, известного также как «антиколомойский» закон, им понадобится не менее двух месяцев. Именно столько времени необходимо, чтобы рассмотреть 16 381 поправку, поданную к принятому в первом чтении законопроекту. Такое мнение высказала народный депутат от партии «Слуга народа» Ирины Верещук.

Источник фото: НВ

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