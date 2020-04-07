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К «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок: в сети обсуждают «рекорд» нардепов
В сети опубликовали список народных депутатов Украины, подавших больше всего правок к утвержденному в первом чтении Верховной Радой проекту так называемого «закона о банках», который делает невозможным возвращение бывшим владельцам национализированных финучреждений.
«По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законотворцев. Там не все сведено, но тренд уже понятен — будет порядка 16 335 правок», — сообщил глава профильного финансового комитета Рады Ярослав Железняк. На первом месте — исключенный из фракции «Слуга народа» и ныне внефракционный Антон Поляков с более, чем шестью тысячами правок.
«Кстати, тут уже есть рекорд Украины. Точно, нужно какую-то премию Верховной Рады „законодатель-ударник“ вводить», — иронизирует Железняк, обращаясь к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.
Интернет-пользователи активно комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг данного документа, который не выгоден, в частности, бывшим владельцам «ПриватБанка».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сессионном зале за законопроект «о банках» нашлось 267 голосов народных депутатов Украины.
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