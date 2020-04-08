"Поза орла": медики рассказали, почему мужчинам надо писать сидя

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Ходить в туалет «по-маленькому» большинство мужчин предпочитает стоя, ведь писать сидя многим кажется совершенно «немужественным» и «по-девчачьи». Однако именно эта поза, утверждают специалисты, помогут представителям сильного пола сохранить мужское здоровье.

Об этом пишет The Unconventional Route со ссылкой на Fatherly.com.

При этом медики приводят несколько аргументов.

Причина 1: точное попадание в цель

Поднимать и опускать сидение унитаза больше не потребуется. Впрочем, как и вытирать пятна, выслушивать комментарии домочадцев по данному поводу. Писать сидя гораздо гигиеничнее, потому что бактерии начинают размножаться вокруг, причём не только на ободке. Случайная капля, попавшая на пол, стену, бочок унитаза, становится причиной размножения микробов по всему туалету.

Интересно, что существует такое понятие «угол атаки струи». Чем острее угол, тем меньше брызг. При вертикальном мочеиспускании струя проходит большее расстояние, появляются первичные капли и отраженные. Писать сидя можно снизить скорость, количество извержений струи вокруг. Дома можно спокойно сесть, расслабиться и освободить мочевой пузырь. В общественном туалете лучше мочиться на кусок туалетной бумаги, чтобы избежать брызгов.

Причина 2: профилактика простатита

В 2014 году проведено исследование, установившее, как связаны характеристики мочеиспускания, поз и здоровья. Исследовались «уродинамические параметры»: максимальную скорость струи мочи, время и объём жидкости, которая остаётся внутри пузыря после похода в туалет. Выяснилось, что разницы в позе практически нет для здорового мужчины. Мужской пол с простатой, болезнями мочевыводящих путей должен писать сидя, чтобы создать благоприятную уродинамическую обстановку. Особенно важно для мужчин пожилого возраста.

Причина 3: больше выходящей жидкости

Писать сидя полезнее, так как позволит полностью опорожнить мочевой пузырь. Учёные выяснили, что в среднем вытекает на 25 мл мочи больше, чем стоя. Если не освобождать пузырь полностью, то риск усугубления ситуации гораздо выше. В положении стоя напрягаются мышцы тазового дна, передней поверхности бедра, ягодиц, что воздействует на силу сокращения мочевого пузыря.

Причина 4: сексуальная активность

Писать стоя кажется мужественным поступком, этому учат с детства. Но нет ничего мужественного в том, чтоб потом оказаться импотентом. Часто не опорожнив полностью пузырь, становится причиной простатита. Подобная мера — писать сидя — станет отличной профилактикой простатита и проблем в постели.

Причина 5: никаких болей

Можно сесть и расслабиться. Речь не о дефекации, а о позе сидя во время мочеиспускания. Это приведет к расслаблению мышц спины, бедер, ягодиц, которые обычно напрягаются в стоячем положении. Отсюда — никаких болей в данных мышцах.

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