Как лечат воспаление предстательной железы и мочевого пузыря: отвечает врач-уролог

Прямая линия

К урологам часто обращаются пациенты, которые занимались самолечением. Женщины стремились избавиться от воспаления мочевого пузыря. Мужчины принимали таблетки и верили, что смогут приостановить рост аденомы простаты. Многие люди пытались вывести камни из почек, пробуя всевозможные доморощенные способы. В результате острый цистит переходит в хронический, аденома простаты перекрывает отток мочи, а нестерпимая боль при почечной колике доводит до безумия и заставляет срочно вызывать «скорую». Почему возникает мочекаменная болезнь? В каких случаях при аденоме простаты нужна операция? Как лечат воспаление предстательной железы и мочевого пузыря? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-уролог высшей категории, заведующий урологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 6, которая, кстати, на днях отметила 55 лет со дня основания, Юрий Голубицкий.

«Склонность к мочекаменной болезни передается по наследству»

*— Здравствуйте, Юрий Николаевич! Беспокоит Иван Тимофеевич, 63 года. Я из города Коростышева Житомирской области. У меня начало тянуть поясницу, и УЗИ показало большой коралловидный камень в почке. Врач говорит: избавиться от него можно, удалив вместе с почкой. Это правда?

— Так было раньше, когда камень, заполнивший полости почки, нельзя было извлечь. Поэтому его удаляли вместе с органом. Сейчас появились современные методы лечения мочекаменной болезни. Один из них — перкутанная нефролитотрипсия. Через прокол в поясничной области врач аккуратно под контролем видеонавигации дробит камень лазером и удаляет его фрагменты из почки.

— Какие обследования прежде нужно пройти?

— Сдать общие анализы крови и мочи, биохимию крови. Сделать УЗИ, рентген легких, снять кардиограмму. Обязательно — компьютерную томографию с введением контраста. Это очень информативный метод, оценивающий выделительную функцию почек, строение полостей и состояние почечной ткани, определяющий точное место нахождения и размер камня.

— В стационаре долго придется быть?

— Если мочекаменная болезнь не осложнена пиелонефритом и от камня удается избавиться за один этап, то около пяти дней. Но при осложненном течении сначала нужно пролечиться, чтобы снять воспаление. Мы проводим необходимые манипуляции, назначаем лечение и отпускаем пациента домой на две недели, а затем уже дробим камень.

*— Звонит Анна из Гостомеля Киевской области. Мочекаменной болезнью страдал мой отец, а теперь камень обнаружили у 30-летнего сына. Склонность к образованию камней передается по наследству?

— Мы всегда спрашиваем пациента, болел ли кто-то в семье — наследственность имеет значение. Также мочекаменная болезнь развивается у тех, кто пьет мало воды, предпочитает острую, кислую, соленую, пряную пищу. Но все равно достоверно сказать, почему образуются камни, не может никто. Точно известно одно: мочекаменная болезнь — это пожизненный диагноз. Если он установлен, то не снимается даже после удаления камня — нет гарантии, что спустя пять-десять лет помощь не потребуется снова.

Важно знать, что образование камней может быть проявлением других заболеваний. Например, у мужчины из-за аденомы простаты нарушается отток мочи из мочевого пузыря, а ее хроническая задержка приводит к образованию камней в этом органе.

*— Меня зовут Виктор, 64 года. Живу в Киеве. Начала тянуть поясница, и УЗИ показало, что в почке есть маленький, до пяти миллиметров, камень. Назначили лечение, и спустя пять дней он вышел. Но еще один, поменьше, остался в другой почке. Как питаться, чтобы предупредить образование камней?

— Хорошо, что конкремент у вас «родился» сам. Так часто бывает с небольшими камнями, до пяти миллиметров. Диета зависит от химического состава. Какой у вас вид камня?

— Доктор сказал, что по виду это оксалат.

— Мы обычно отправляем камни в Институт урологии на анализ. Получив результаты, даем рекомендации. Чтобы не образовывались оксалаты, нужно есть поменьше овощей и зелени, богатых щавелевой кислотой и витамином С: щавеля, шпината, петрушки, сельдерея, ревеня, хрена. Не рекомендованы наваристые мясные, рыбные, грибные бульоны, шоколад, кофе, алкоголь. Подробнее о лечении и профилактике мочекаменной болезни можно узнать у специалистов нашего урологического отделения. Городская клиническая больница № 6 находится на территории, которую киевляне называют Медгородок (проспект Космонавта Комарова, 3, корпус 4). Предварительно перезвоните по телефону (067) 732−58−00 (в будние дни с 9:00 до 16:00).

*— Василий из города Каменя-Каширского Волынской области. У меня недавно обнаружили небольшой камень в мочеточнике — около четырех миллиметров. Можно ехать в санаторий?

— Если камень, как мы говорим, в ходу и находится в мочеточнике (он соединяет почку с мочевым пузырем), особенно в его нижней трети, то нельзя. При «рождении» конкремента в любой момент может начаться воспаление, возникнуть сильная боль, повыситься температура.

Но если камни в почках небольшие и спокойные, курорт пойдет на пользу. Иногда пациент звонит из санатория и рассказывает, что минеральная вода сотворила чудо: отошли мелкие камешки. Пить нужно много — до двух литров воды в день, но не газировку, насыщенную углекислым газом. Пусть ваша жена чаще варит узвар, который «любят» почки. Полезен натуральный некрепкий чай, но его лучше заваривать в чайничке, а не использовать пакетики.

Что способствует образованию камней Наследственный фактор.

Плохое качество воды.

Злоупотребление острыми, солеными, кислыми блюдами и пряностями.

Малоподвижность.

Нездоровая экология.



«Мужчинам старше 45 лет нужно регулярно проверяться на рак простаты»

*— Прямая линия? Звонит Марина из Харькова. Мужу всего 54 года, а у него уже обнаружили первую стадию аденомы простаты, назначили лечение. Я всегда считала, что это болезнь пожилых мужчин…

— Увы, гиперплазия простаты, или, как говорят в народе, аденома, «молодеет». Если раньше мы находили ее у мужчин старше 60—65 лет, то сегодня не редкость и 50-летние пациенты. Улучшилась и диагностика, помогающая отличить аденому от других заболеваний простаты.

— Зачем врач направил мужа сдавать анализ на рак простаты?

— После 45 лет исследование на маркер рака простаты — простат-специфический антиген PSA — должен пройти каждый мужчина. Желательно делать это ежегодно, чтобы вовремя обнаружить возможное онкологическое заболевание.

*— Максим Петрович, киевлянин, 71 год. Из-за аденомы (сейчас она около 80 кубических сантиметров) встаю в туалет ночью пять-шесть раз. Врач говорит, что лучше сделать операцию. Но я опасаюсь, как будет заживать разрез.

— Сегодня мы часто применяем щадящие операции без разрезов, а к аденоме добираемся через уретру. Метод трансуретральной резекции (ТУР) подходит для такого, как у вас, объема аденомы. Иногда можем удалить и гиперплазию большего размера, но тогда увеличивается время вмешательства. А если объем аденомы превышает 100—120 кубов, применяются только открытые операции. Недавно мне пришлось удалять аденому, достигающую 300 кубов.

— Как мужчины живут с такой большой аденомой?

— Если гиперплазия разрастается в боковые стороны от уретры и не сдавливает ее, то мужчина может более-менее нормально мочиться. Однако иногда даже небольшая аденома расположена так, что нарушается отток мочи. К сожалению, многие мужчины посещают уролога нерегулярно и попадают в отделение с уже острой задержкой мочи. На вопрос, почему не обращались к врачу, слышим невразумительный ответ: «Было то лучше, то хуже, и думал, что все наладится».

*— Беспокоит Андрей Викторович из Черкасс. У меня сахарный диабет, но больше беспокоит аденома, из-за которой целую ночь приходится вставать в туалет. Как лечить ее при сахарном диабете?

— Вам нужна подготовка. Если есть хроническая задержка мочи, то сначала налаживаем отток, поставив трубочку (цистостому) в мочевой пузырь через переднюю брюшную стенку. Также стабилизируем сахар. Бывает, таблетки, снижающие его уровень, не помогают, тогда в эндокринологическом отделении пациента переводят на инсулин. Когда сахар стабилизируется, проводится операция. После нее больной, если возможно, возвращается к прежней терапии, нет — остается на инсулине.

При нестабильном сахаре возрастает риск осложнений, включая кровотечения. Еще один нюанс: инфекция очень «любит» сахар, и мы опасаемся развития воспалительных заболеваний. Сейчас поступает много больных с пиелонефритом на фоне сахарного диабета, причем довольно молодых. Никакой антибиотик не поможет, пока не стабилизирован уровень сахара в крови. Поэтому всем пациентам мы обязательно рекомендуем проверять уровень глюкозы, и оказывается, многие даже не подозревали о том, что он повышен.

Симптомы аденомы простаты Учащенное мочеиспускание.

Необходимость несколько раз вставать в туалет ночью.

Вялая прерывистая струя мочи.

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.



«Если пена для ванн вызывает аллергическую реакцию, у женщины есть вероятность заболеть… циститом»

*— «ФАКТЫ»? Это Татьяна из Кропивницкого. У одного из сыновей (они с братом двойняшки, им по 20 лет) обнаружили острый простатит. Сын стеснялся обращаться к врачу, пока не стало трудно ходить в туалет и не поднялась температура. Доктор сказал, что острое воспаление простаты встречается нечасто. Как распознать его начало?

— Действительно, острый простатит бывает у пяти мужчин из ста, страдающих воспалением простаты. Не заметить болезнь сложно, ведь симптомы — яркие: возникают боль в промежности и яичках, затрудненное мочеиспускание, струя мочи становится вялой, повышается температура. Такому мужчине необходима срочная помощь: воспаление часто сопровождается острой задержкой мочи из-за того, что предстательная железа отекает и сдавливает уретру. Если пациент пытается лечиться дома, то инфекция может подняться вверх и вызвать воспаление почек.

— Почему воспаляется простата?

— Чаще всего «виновата» инфекция: бактериальная или передающаяся половым путем. Но бывает и неинфекционный простатит, спровоцированный застойными явлениями в органах малого таза. Простата страдает, если мужчина малоподвижен, склонен к запорам, любит острые блюда, щедро приправленные пряностями, злоупотребляет алкоголем. Но особенно губительна нерегулярная половая жизнь.

Застой опасен для любого органа, а для предстательной железы — это лютый враг. Чтобы пациент лучше понимал опасность, я сравниваю половую систему с заводом, работающим совместно со смежниками. Семенные пузырьки, простата, яички вырабатывают компоненты, которые при смешивании образуют сперму. Если предприятие производит продукцию, а она не отгружается и скапливается на складе, то завод простаивает, зарплата не выплачивается — наступает застой. Такой же, как и в «невостребованной» простате.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Дарья из города Могилева-Подольского. Еще когда была студенткой, у меня возник цистит. Сейчас почти каждый год (а мне уже 35 лет) возникает обострение. Почему?

— Видимо, цистит стал хроническим. Вам нужно пройти углубленное обследование, включая смотровую цистоскопию. Чаще всего цистит бывает бактериальным: микробы попадают в мочевой пузырь из кишечника или влагалища по короткой и широкой уретре. В 80 процентах случаев «виновата» кишечная палочка. Способствуют воспалению несоблюдение гигиены, снижение иммунитета, долгое нахождение мочевого катетера, гинекологические операции или манипуляции.

Также воспаление мочевого пузыря может возникнуть после облучения органов малого таза, например, при лечении онкологических заболеваний (лучевой цистит) или из-за раздражения слизистой продуктами распада некоторых лекарств (лекарственный). Нередко встречается и химический цистит. Его причина — аллергическая реакция слизистой на пену для ванн или гигиенический интим-гель, которые организм женщины не переносит. А бывает, что использование противозачаточных средств (гелей, мазей) изменяет микрофлору влагалища, и мочевой пузырь тоже страдает.

— Как вылечить хронический бактериальный цистит?

— Во время обострения нужно обратиться к врачу и сделать посев мочи, чтобы выявить бактерию и определить ее чувствительность к антибиотику. Но лечение нужно начинать сразу, как только появились первые симптомы, а при получении результатов анализов (спустя четыре-пять дней) скорректировать, если есть необходимость. Чтобы избежать повторения цистита, врач подберет препараты, укрепляющие иммунитет, порекомендует методы, проверенные народом: клюквенный морс и препараты клюквы.

Виды цистита Бактериальный.

Лучевой.

Лекарственный.

Химический.

Аллергический.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты способствуют образованию камней в почках.

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