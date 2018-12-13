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Как лечат воспаление предстательной железы и мочевого пузыря: отвечает врач-уролог
К урологам часто обращаются пациенты, которые занимались самолечением. Женщины стремились избавиться от воспаления мочевого пузыря. Мужчины принимали таблетки и верили, что смогут приостановить рост аденомы простаты. Многие люди пытались вывести камни из почек, пробуя всевозможные доморощенные способы. В результате острый цистит переходит в хронический, аденома простаты перекрывает отток мочи, а нестерпимая боль при почечной колике доводит до безумия и заставляет срочно вызывать «скорую». Почему возникает мочекаменная болезнь? В каких случаях при аденоме простаты нужна операция? Как лечат воспаление предстательной железы и мочевого пузыря? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-уролог высшей категории, заведующий урологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 6, которая, кстати, на днях отметила 55 лет со дня основания, Юрий Голубицкий.
«Склонность к мочекаменной болезни передается по наследству»
*— Здравствуйте, Юрий Николаевич! Беспокоит Иван Тимофеевич, 63 года. Я из города Коростышева Житомирской области. У меня начало тянуть поясницу, и УЗИ показало большой коралловидный камень в почке. Врач говорит: избавиться от него можно, удалив вместе с почкой. Это правда?
— Так было раньше, когда камень, заполнивший полости почки, нельзя было извлечь. Поэтому его удаляли вместе с органом. Сейчас появились современные методы лечения мочекаменной болезни. Один из них — перкутанная нефролитотрипсия. Через прокол в поясничной области врач аккуратно под контролем видеонавигации дробит камень лазером и удаляет его фрагменты из почки.
— Какие обследования прежде нужно пройти?
— Сдать общие анализы крови и мочи, биохимию крови. Сделать УЗИ, рентген легких, снять кардиограмму. Обязательно — компьютерную томографию с введением контраста. Это очень информативный метод, оценивающий выделительную функцию почек, строение полостей и состояние почечной ткани, определяющий точное место нахождения и размер камня.
— В стационаре долго придется быть?
— Если мочекаменная болезнь не осложнена пиелонефритом и от камня удается избавиться за один этап, то около пяти дней. Но при осложненном течении сначала нужно пролечиться, чтобы снять воспаление. Мы проводим необходимые манипуляции, назначаем лечение и отпускаем пациента домой на две недели, а затем уже дробим камень.
*— Звонит Анна из Гостомеля Киевской области. Мочекаменной болезнью страдал мой отец, а теперь камень обнаружили у 30-летнего сына. Склонность к образованию камней передается по наследству?
— Мы всегда спрашиваем пациента, болел ли кто-то в семье — наследственность имеет значение. Также мочекаменная болезнь развивается у тех, кто пьет мало воды, предпочитает острую, кислую, соленую, пряную пищу. Но все равно достоверно сказать, почему образуются камни, не может никто. Точно известно одно: мочекаменная болезнь — это пожизненный диагноз. Если он установлен, то не снимается даже после удаления камня — нет гарантии, что спустя пять-десять лет помощь не потребуется снова.
Важно знать, что образование камней может быть проявлением других заболеваний. Например, у мужчины из-за аденомы простаты нарушается отток мочи из мочевого пузыря, а ее хроническая задержка приводит к образованию камней в этом органе.
*— Меня зовут Виктор, 64 года. Живу в Киеве. Начала тянуть поясница, и УЗИ показало, что в почке есть маленький, до пяти миллиметров, камень. Назначили лечение, и спустя пять дней он вышел. Но еще один, поменьше, остался в другой почке. Как питаться, чтобы предупредить образование камней?
— Хорошо, что конкремент у вас «родился» сам. Так часто бывает с небольшими камнями, до пяти миллиметров. Диета зависит от химического состава. Какой у вас вид камня?
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— Доктор сказал, что по виду это оксалат.
— Мы обычно отправляем камни в Институт урологии на анализ. Получив результаты, даем рекомендации. Чтобы не образовывались оксалаты, нужно есть поменьше овощей и зелени, богатых щавелевой кислотой и витамином С: щавеля, шпината, петрушки, сельдерея, ревеня, хрена. Не рекомендованы наваристые мясные, рыбные, грибные бульоны, шоколад, кофе, алкоголь. Подробнее о лечении и профилактике мочекаменной болезни можно узнать у специалистов нашего урологического отделения. Городская клиническая больница № 6 находится на территории, которую киевляне называют Медгородок (проспект Космонавта Комарова, 3, корпус 4). Предварительно перезвоните по телефону (067) 732−58−00 (в будние дни с 9:00 до 16:00).
*— Василий из города Каменя-Каширского Волынской области. У меня недавно обнаружили небольшой камень в мочеточнике — около четырех миллиметров. Можно ехать в санаторий?
— Если камень, как мы говорим, в ходу и находится в мочеточнике (он соединяет почку с мочевым пузырем), особенно в его нижней трети, то нельзя. При «рождении» конкремента в любой момент может начаться воспаление, возникнуть сильная боль, повыситься температура.
Но если камни в почках небольшие и спокойные, курорт пойдет на пользу. Иногда пациент звонит из санатория и рассказывает, что минеральная вода сотворила чудо: отошли мелкие камешки. Пить нужно много — до двух литров воды в день, но не газировку, насыщенную углекислым газом. Пусть ваша жена чаще варит узвар, который «любят» почки. Полезен натуральный некрепкий чай, но его лучше заваривать в чайничке, а не использовать пакетики.
Что способствует образованию камней
- Наследственный фактор.
- Плохое качество воды.
- Злоупотребление острыми, солеными, кислыми блюдами и пряностями.
- Малоподвижность.
- Нездоровая экология.
«Мужчинам старше 45 лет нужно регулярно проверяться на рак простаты»
*— Прямая линия? Звонит Марина из Харькова. Мужу всего 54 года, а у него уже обнаружили первую стадию аденомы простаты, назначили лечение. Я всегда считала, что это болезнь пожилых мужчин…
— Увы, гиперплазия простаты, или, как говорят в народе, аденома, «молодеет». Если раньше мы находили ее у мужчин старше 60—65 лет, то сегодня не редкость и 50-летние пациенты. Улучшилась и диагностика, помогающая отличить аденому от других заболеваний простаты.
— Зачем врач направил мужа сдавать анализ на рак простаты?
— После 45 лет исследование на маркер рака простаты — простат-специфический антиген PSA — должен пройти каждый мужчина. Желательно делать это ежегодно, чтобы вовремя обнаружить возможное онкологическое заболевание.
*— Максим Петрович, киевлянин, 71 год. Из-за аденомы (сейчас она около 80 кубических сантиметров) встаю в туалет ночью пять-шесть раз. Врач говорит, что лучше сделать операцию. Но я опасаюсь, как будет заживать разрез.
— Сегодня мы часто применяем щадящие операции без разрезов, а к аденоме добираемся через уретру. Метод трансуретральной резекции (ТУР) подходит для такого, как у вас, объема аденомы. Иногда можем удалить и гиперплазию большего размера, но тогда увеличивается время вмешательства. А если объем аденомы превышает 100—120 кубов, применяются только открытые операции. Недавно мне пришлось удалять аденому, достигающую 300 кубов.
— Как мужчины живут с такой большой аденомой?
— Если гиперплазия разрастается в боковые стороны от уретры и не сдавливает ее, то мужчина может более-менее нормально мочиться. Однако иногда даже небольшая аденома расположена так, что нарушается отток мочи. К сожалению, многие мужчины посещают уролога нерегулярно и попадают в отделение с уже острой задержкой мочи. На вопрос, почему не обращались к врачу, слышим невразумительный ответ: «Было то лучше, то хуже, и думал, что все наладится».
*— Беспокоит Андрей Викторович из Черкасс. У меня сахарный диабет, но больше беспокоит аденома, из-за которой целую ночь приходится вставать в туалет. Как лечить ее при сахарном диабете?
— Вам нужна подготовка. Если есть хроническая задержка мочи, то сначала налаживаем отток, поставив трубочку (цистостому) в мочевой пузырь через переднюю брюшную стенку. Также стабилизируем сахар. Бывает, таблетки, снижающие его уровень, не помогают, тогда в эндокринологическом отделении пациента переводят на инсулин. Когда сахар стабилизируется, проводится операция. После нее больной, если возможно, возвращается к прежней терапии, нет — остается на инсулине.
При нестабильном сахаре возрастает риск осложнений, включая кровотечения. Еще один нюанс: инфекция очень «любит» сахар, и мы опасаемся развития воспалительных заболеваний. Сейчас поступает много больных с пиелонефритом на фоне сахарного диабета, причем довольно молодых. Никакой антибиотик не поможет, пока не стабилизирован уровень сахара в крови. Поэтому всем пациентам мы обязательно рекомендуем проверять уровень глюкозы, и оказывается, многие даже не подозревали о том, что он повышен.
Симптомы аденомы простаты
- Учащенное мочеиспускание.
- Необходимость несколько раз вставать в туалет ночью.
- Вялая прерывистая струя мочи.
- Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.
«Если пена для ванн вызывает аллергическую реакцию, у женщины есть вероятность заболеть… циститом»
*— «ФАКТЫ»? Это Татьяна из Кропивницкого. У одного из сыновей (они с братом двойняшки, им по 20 лет) обнаружили острый простатит. Сын стеснялся обращаться к врачу, пока не стало трудно ходить в туалет и не поднялась температура. Доктор сказал, что острое воспаление простаты встречается нечасто. Как распознать его начало?
— Действительно, острый простатит бывает у пяти мужчин из ста, страдающих воспалением простаты. Не заметить болезнь сложно, ведь симптомы — яркие: возникают боль в промежности и яичках, затрудненное мочеиспускание, струя мочи становится вялой, повышается температура. Такому мужчине необходима срочная помощь: воспаление часто сопровождается острой задержкой мочи из-за того, что предстательная железа отекает и сдавливает уретру. Если пациент пытается лечиться дома, то инфекция может подняться вверх и вызвать воспаление почек.
— Почему воспаляется простата?
— Чаще всего «виновата» инфекция: бактериальная или передающаяся половым путем. Но бывает и неинфекционный простатит, спровоцированный застойными явлениями в органах малого таза. Простата страдает, если мужчина малоподвижен, склонен к запорам, любит острые блюда, щедро приправленные пряностями, злоупотребляет алкоголем. Но особенно губительна нерегулярная половая жизнь.
Застой опасен для любого органа, а для предстательной железы — это лютый враг. Чтобы пациент лучше понимал опасность, я сравниваю половую систему с заводом, работающим совместно со смежниками. Семенные пузырьки, простата, яички вырабатывают компоненты, которые при смешивании образуют сперму. Если предприятие производит продукцию, а она не отгружается и скапливается на складе, то завод простаивает, зарплата не выплачивается — наступает застой. Такой же, как и в «невостребованной» простате.
*— Могу я поговорить с доктором? Это Дарья из города Могилева-Подольского. Еще когда была студенткой, у меня возник цистит. Сейчас почти каждый год (а мне уже 35 лет) возникает обострение. Почему?
— Видимо, цистит стал хроническим. Вам нужно пройти углубленное обследование, включая смотровую цистоскопию. Чаще всего цистит бывает бактериальным: микробы попадают в мочевой пузырь из кишечника или влагалища по короткой и широкой уретре. В 80 процентах случаев «виновата» кишечная палочка. Способствуют воспалению несоблюдение гигиены, снижение иммунитета, долгое нахождение мочевого катетера, гинекологические операции или манипуляции.
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Также воспаление мочевого пузыря может возникнуть после облучения органов малого таза, например, при лечении онкологических заболеваний (лучевой цистит) или из-за раздражения слизистой продуктами распада некоторых лекарств (лекарственный). Нередко встречается и химический цистит. Его причина — аллергическая реакция слизистой на пену для ванн или гигиенический интим-гель, которые организм женщины не переносит. А бывает, что использование противозачаточных средств (гелей, мазей) изменяет микрофлору влагалища, и мочевой пузырь тоже страдает.
— Как вылечить хронический бактериальный цистит?
— Во время обострения нужно обратиться к врачу и сделать посев мочи, чтобы выявить бактерию и определить ее чувствительность к антибиотику. Но лечение нужно начинать сразу, как только появились первые симптомы, а при получении результатов анализов (спустя четыре-пять дней) скорректировать, если есть необходимость. Чтобы избежать повторения цистита, врач подберет препараты, укрепляющие иммунитет, порекомендует методы, проверенные народом: клюквенный морс и препараты клюквы.
Виды цистита
- Бактериальный.
- Лучевой.
- Лекарственный.
- Химический.
- Аллергический.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты способствуют образованию камней в почках.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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