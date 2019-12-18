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Когда мужское здоровье в опасности: немецкие медики рассказали, какого объема талия должна быть у мужчин
Ожирение в области живота — самое опасное, особенно для мужчин. Поэтому медики призывают представителей мужского пола следить за размерами талии и животов, пишет портал Focus.de.
Конечно, увеличение живота не редкость для мужчин старше определенного возраста. Однако, если размер живота становится слишком большим, это может превратиться в серьезную проблему для здоровья.
«Рекомендуется, чтобы у мужчин размер талии был не более 94 сантиметров. Приблизительно от этого значения значительно возрастает риск различных заболеваний, включая высокое кровяное давление и диабет», — сообщает портал со ссылкой на немецких медиков.
По их словам, слишком большое количество жира в этих областях может быть вредным для здоровья.
В частности, основной опасностью жира на мужских животах становится то, что с его накоплением в органах брюшной полости увеличивается и концентрация жира в печени и поджелудочной железе, где он препятствует выработке сахара в крови инсулина. В то же время жировые клетки обеспечивают выделение в организме вредных гормонов и веществ, которые, например, вызывают кальцификацию сосудов.
«Для нормализации нарушенного обмена веществ часто не требуется много. Немного спорта и несколько сброшенных килограммов — этого вполне достаточно. Существует эмпирическое правило: если у вас слишком большой живот, общую массу тела нужно уменьшить на 5−10 процентов, а затем поддерживать этот вес», — поделились рекомендацией эксперты.
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