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В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
В Черновицкой области, где от коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба, в течение суток 7 апреля зафиксировали 25 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил в своем Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Также он привел статистику распространения коронаинфекции: наибольшее количество среди новых случаев болезни зафиксировано в городах Черновцы и Хотин — по пять.
«Остальные 15 случаев распределяются по всей территории нашей области», — отметил чиновник.
Кроме того, глава областной государственной администрации добавил, что большое количество людей было инфицировано во время многолюдных похорон в одном из сел Черновицкой области.
«К большому сожалению получили сегодня подтверждение, что среди вновь выявленных инфицированных наших земляков есть также трое священнослужителей», — сообщил Осачук.
В целом по состоянию на вечер 7 апреля общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области составляет 273. При этом 16 пациентов выздоровели, 6 умерли. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро вторника, 7 апреля, в Украине были подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.
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