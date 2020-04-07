От коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба (фото)

Спорт

В Черновцах на 73-м году ушел из жизни бывший президент черновицкой «Буковины» Василий Федорюк. Причиной смерти стал коронавирус, жертвами которого в Украине уже стали 45 людей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший футболист ряда украинских клубов, также выступавший в России и Узбекистане, а также экс-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Святослав Сирота. Также свои соболезнования на официальном сайте выразил и ФК «Буковина».

«В середине марта Василий Александрович заболел стандартным гриппом. Получил осложнения — одностороннее воспаление легких. В конце концов оказался в больнице, в одной палате с первым умершим от коронавируса, которому было 84 года. Там и подхватил инфекцию, поскольку больной с подозрением на вирус человек лежал в общей палате, пока не получили его подтверждение. Стало ли это соседство фатальным или были еще какие-то причины, но факт остался фактом — вирус для Василия Александровича оказался смертельным», — пишет на своей странице в Facebook журналист Василий Забродский.

Отметим, что Федорюк был президентом черновицкого клуба в 1993—1998 и 2007−2010 годах. Именно Василий Александрович руководил «Буковиной», когда команда последний раз, в 1994-м, выступала в высшем отечественном дивизионе.

Отметим, что Черновицкая область занимает второе место после столицы Украины по количеству заболевших коронавирусом (247 людей), а также второе место, после Ивано-Франковской области, по количеству умерших от опасного недуга (шесть человек).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коронавирус унес жизнь экс-президента французского «Марселя» Папе Диуфа.

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