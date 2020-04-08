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Первый секс за девять лет: в зоопарке Гонконга благодаря коронавирусу спарились панды (фото)
Благодаря пандемии коронавируса, от которой пострадал в том числе и Гонконг, в закрытом зоопарке бывшей британской колонии впервые за десять лет начали спариваться панды.
Этого события сотрудники Ocean Park ждали десять лет, сообщили они 7 апреля на своем официальном сайте.
По словам работников гонконгского зоопарка, пару краснокнижных животных пытались свести с 2010 года.
Однако только после того, как зверинец опустел Ин Ин стала чаще играть в воде, а Ле Ле — метить территорию и искать запах своей сожительницы.
Теперь зоологи и ветеринары внимательно наблюдают за животными и фиксируют все изменения в их поведении, так как в неволе большие панды дают потомство крайне редко. Отмечается, что если Ин Ин забеременеет, то первые признаки этого появятся уже в июне.
Напомним, что большая панда занесена в Красную книгу. По данным Всемирного фонда дикой природы, в естественной среде сейчас находятся порядка двух тысяч особей, ещё около четырехсот — в зоопарках по всему миру. При этом в неволе животные практически не размножаются.
Половой зрелости большие панды достигают в возрасте от 4 до 8 лет, но брачный период длится у них только в течение 15−25 дней с марта по май, при этом возможность зачатия у самок выпадает лишь на 2−3 дня. Помимо исчезновения естественной среды обитания, именно это становится причиной медленного роста популяции. А панды, живущие в неволе, размножаются с еще большим трудом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в Бельгии в зоопарке «Пайри Дайза» произошел один из редких случаев — большая панда по имени Хао Хао родила сразу двух детенышей — самца и самку.
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