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В Гонконге и США начали клинические испытания лекарства от коронавируса: что об этом известно
В Гонконге, ученые которого ранее заявляли о разработке вакцины против коронавируса, а также в США приступают к клиническим испытаниям медпрепаратов.
Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Associated Press, в понедельник, 16 марта, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute (Сиэтл, США) первый из добровольцев получит экспериментальную дозу вакцины. Принять участие в исследованиях вызвались 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Им будут давать разные дозы вакцин, разработанных учеными биотехнологической компании Moderna и Национальными институтами здравоохранения США (NIH).
Также сообщается, что в начале апреля могут начать клинические испытания вакцины, над созданием которой работали представители американской компанией Inovio Pharmaceuticals.
А в Гонконге объявили о начале клинических испытаний препарата Remdesivir — исследования будут проводится в трех крупных медучреждениях при участии нескольких десятков добровольцев. Препарат изначально разрабатывали для борьбы с лихорадкой Эбола.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае заявляли, что ученые разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса.
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