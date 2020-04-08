Мир

Пандемия коронавируса вносит изменения во все сферы жизни общества, в том числе и в такие щекотливые, как фильмы для взрослых.

Так, ограничение на передвижение граждан, которые ввели во многих странах, вынудили порнозвезд сниматься по видеосвязи, с тем, чтобы не остаться без работы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Beast.

Выход из «карантинных запретов» нашли четыре актрисы, которые устроили видеоконференцию, из которой впоследствии было смонтировано порно, при этом каждая находилась у себя дома.

Авторы идеи отметили, что многие порноактеры прекратили участие в съемках из-за карантина. С помощью ролика, сделанного в формате видеоконференции, они решили дать им возможность заработать.

Съемки видео заняли всего 40 минут. Актриса Айви Вольф, одна из участниц «карантинного порно» поделилась тем, что чувствовала себя довольно непривычно. По ее словам, на съемках обычно работает целая команда людей, здесь же она была совершенно одна.

«Я думаю, это будет близко многим находящимся на карантине зрителям, потому что они сейчас в совершенно такой же ситуации», — резюмировала Вольф. При этом другие участники съемок заявили, что им порно показалось очень забавным.

Еще один выход ранее предложил порносайт Adult Time, который объявил о планах запустить собственное вечернее ток-шоу для взрослых под названием Super Horny Fun Time. Оно будет в первую очередь рассчитано на то, чтобы развлечь подписчиков, находящихся дома в режиме изоляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что администрация сайта PornHub заявила о том, что после начала пандемии коронавируса и введения карантина в разных странах посещаемость ресурса значительно возросла.

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