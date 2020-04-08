- 05:45 И никакого интима: порнозвезды придумали, как обходить карантин для продолжения съемок "клубнички"
- 04:55 "Собрание баптистов": власти назвали неожиданную причину вспышки коронавируса под Днепром
- 04:42 Ковид и Корона: в Индии близнецам дали необычные имена в честь коронавируса
- 03:49 Блокирует "корону" вируса: польские ученые разработали средство, которое снижает активность инфекции
- 03:31 Первый секс за девять лет: в зоопарке Гонконга благодаря коронавирусу спарились панды
- 02:37 В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
- 02:12 "Поза орла": медики рассказали, почему мужчинам надо писать сидя
- 01:59 Песах 2020: открытки, поздравления, смс
- 01:43 Красивой быть не запретишь: женщины в самоизоляции начали выносить мусор в праздничных платьях
- 01:31 В прокуратуре Киева отреагировали на неготовность Лукьяновского СИЗО к карантину
- 00:58 Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать, молитвы, открытки, поздравления
- 00:49 Нардеп Поляков выдвинул условия, при которых готов отозвать свои 6 тысяч правок в "антиколомойский" закон
И никакого интима: порнозвезды придумали, как обходить карантин для продолжения съемок "клубнички"
Пандемия коронавируса вносит изменения во все сферы жизни общества, в том числе и в такие щекотливые, как фильмы для взрослых.
Так, ограничение на передвижение граждан, которые ввели во многих странах, вынудили порнозвезд сниматься по видеосвязи, с тем, чтобы не остаться без работы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Beast.
Выход из «карантинных запретов» нашли четыре актрисы, которые устроили видеоконференцию, из которой впоследствии было смонтировано порно, при этом каждая находилась у себя дома.
Авторы идеи отметили, что многие порноактеры прекратили участие в съемках из-за карантина. С помощью ролика, сделанного в формате видеоконференции, они решили дать им возможность заработать.
Съемки видео заняли всего 40 минут. Актриса Айви Вольф, одна из участниц «карантинного порно» поделилась тем, что чувствовала себя довольно непривычно. По ее словам, на съемках обычно работает целая команда людей, здесь же она была совершенно одна.
«Я думаю, это будет близко многим находящимся на карантине зрителям, потому что они сейчас в совершенно такой же ситуации», — резюмировала Вольф. При этом другие участники съемок заявили, что им порно показалось очень забавным.
Еще один выход ранее предложил порносайт Adult Time, который объявил о планах запустить собственное вечернее ток-шоу для взрослых под названием Super Horny Fun Time. Оно будет в первую очередь рассчитано на то, чтобы развлечь подписчиков, находящихся дома в режиме изоляции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что администрация сайта PornHub заявила о том, что после начала пандемии коронавируса и введения карантина в разных странах посещаемость ресурса значительно возросла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...