Мир

Коронавирус в помощь: в PornHub отчитались о росте посещаемости с началом пандемии

Администрация сайта PornHub, чей контент настоятельно советовал просматривать известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, заявила о том, что после начала пандемии коронавируса и введения карантина в разных странах посещаемость ресурса значительно возросла.

Об этом пишет CNBC.

Так, в среднем по миру посещаемость PornHub выросла на 11%. При этом в Италии — на 57%, пик пик посещений сайта пришелся на 11 марта, после чего пошел на спад: 17 марта итальянцы посещают порносайт уже на 32% больше, чем месяц назад.

Во Франции посещаемость PornHub с 13 по 17 марта выросла на 38%. На следующий день после того, как 12 марта власти объявили о закрытии на карантин всех школ и университетов.

В Испании посещаемость увеличилась на 61,3%. Пик пришелся на 17 марта: тремя днями ранее власти ограничили передвижения по стране.

В США посещаемость выросла на 6,4%, в Канаде — на 7,2%, а в Австралии на 5,2%. Во всех трех странах нет жестких ограничений на передвижения и выход из дома.

В РФ стали посещать сайт на 6,6% больше, чем в феврале.

При этом в Южной Корее, несмотря на масштабные карантинные мероприятия, посещаемость увеличилась только на 5%.

Украины в статистике нет.

Причину увеличения посещаемости сайта в Pornhub видят в переходе офисных работников на режим работы и дома, а также в предоставлении бесплатного доступа к премиум-аккаунтам жителям Франции, Италии, Испании и ряда других стран.

Введение карантина отразилось также и на поведении пользователей: несмотря на то, что утренние часы, как правило, являются самым загруженными для сайта, количество посетителей в это время снизилось на 9%. Pornhub объясняет это изменение тем, что «людям, которым не нужно было ездить на работу на следующий день, ложились спать позже и спали дольше, чем обычно».

Также аналитики ресурса зафиксировали рост популярности тегов «коронавирус» и COVID-19.

По данным сервиса, ежедневно площадку посещают в среднем 120 млн человек. При этом в среду 18 марта количество посетителей сайта увеличилось на 5,7%, а в ночное время число визитов было на 11% больше обычного.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по итогам прошлого года Украина вошла в топ-20 рейтинга PornHub, несмотря на то, что украинцы и стали смотреть порно меньше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter