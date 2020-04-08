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Общество и люди

Похолодание и дожди на подходе: какой будет погода в ближайшие дни

7:10 8 апреля 2020 130
Дождь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 9 апреля, в Украине будет сухо, солнечно и тепло, а уже в пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет дожди — температура воздуха снизится.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 9 апреля днем воздух прогреется до +17+19 градусов. Теплее всего будет в западном и центральном регионах — до +20 градусов днем.

В пятницу, 10 апреля, дневная температура воздуха снизиться до до +11+13 градусов. Во всех областях Украины ожидаются дожди. Исключение — Волынская, Львовская и Закарпатская области, где синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Эксклюзивный материал с прогнозом народного синоптика Владимира Деркача, который рассказал о погоде на Пасху, а также до конца весны, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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