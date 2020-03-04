Украина

На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны

Первые дни весны преподнесли украинцам погодные сюрпризы. В Украине резко потеплело. На юге страны столбики термометров показывают почти летнюю температуру. А в Киеве весна началась с метеорологических рекордов. Вернется ли к нам еще зима? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к народному синоптику Владимиру Деркачу.

По его словам, весна будет дружной. В середине апреля по ночам возможны заморозки, а май порадует практически летним теплом.

Март

— Начало весны будет классическим: небольшие осадки, которые иногда будут перерастать в сильные. До конца первой декады очень ветрено, — говорит синоптик. — Температура в этот период будет колебаться: ночью — минус, а днем преимущественно плюс. Во второй декаде марта погода улучшится, осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура. Последняя декада марта тоже не разочарует. Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки ожидаются небольшие.

Апрель

— Начало апреля будет прохладным, возможны небольшие осадки. В средине первой декады температура начнет расти, — продолжает Деркач. — После 10-го числа потепление продолжится — с небольшими перерывами на день-два, по ночам возможны заморозки. Перед Пасхой (19 апреля. — Авт.) еще потеплеет, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Только третья декада принесет больше осадков, но значительного повышения температуры придется подождать.

Май

— Начнется месяц с небольших осадков — в течение одного-двух дней, — говорит синоптик. - Но это не отразится на температуре воздуха, которая будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели. Такое тепло продержится и захватит начало второй декады. А вот дальше дожди немного «утихомирят» температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Последняя декада порадует настоящим теплом, правда, пройдут кратковременные дожди — день-два. Ожидается, что в конце месяца пройдут ливневые дожди и похолодает.

— Какой погоды ждать летом?

— Лето принесет интенсивные дожди со шквалами и градом. Приятное тепло будет сменяться прохладой, — добавил народный синоптик.

Напомним, ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида призвал сограждан привыкать к тому, что лето всегда будет жарким, а по-настоящему холодной зимы в Украине уже не будет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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