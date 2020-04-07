Придут долгожданные дожди: синоптик предупредила о скором похолодании

Украина

В среду, 8 апреля, как и накануне, в Украине будет тепло, температура местами днем поднимется до +20 градусов.

«8 апреля столбики термометров поднимутся до + 15 + 22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье — до + 10 + 14 градусов.

Но вот ночь еще будет холодной — только + 1 + 6 градусов. Местами возможно и до 0−2 градусов мороза», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине повсеместно будет солнечно. Ветер — западных направлений, умеренный, а на севере и востоке он может быть порывистым, порой до сильного.

В Киеве в среду ожидается солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет +18 +19 градусов, ночью будет прохладно — до + 2 + 4 градусов.

«9 апреля замечательное апрельское тепло удержится, а вот 10 апреля, в пятницу, к нам придет влажный атмосферный фронт с такими долгожданными дождями и небольшим похолоданием», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре предупреждали о ночных заморозках 8 апреля до -5 градусов в некоторых регионах Украины.

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