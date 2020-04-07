- 14:34 Подключили к аппарату ИВЛ: появились тревожные данные о маленьком ребенке с коронавирусом в Винницкой области
- 14:23 Школа онлайн: учительница математики удивила навыками устного счета
- 14:09 Придут долгожданные дожди: синоптик предупредила о скором похолодании
- 14:05 Благовещение 2020: некоторые прихожане пришли в храмы, несмотря на карантин
- 14:02 Юмор на карантине: Максим Галкин спародировал Жванецкого
- 13:53 Боевики обстреляли авто с журналистами на Донбассе: первые детали и фото
- 13:47 Телевизор не поможет: Разумков озвучил любопытный прогноз по местным выборам для «слуг народа»
- 13:37 В Крыму сняли скандальное шоу «Солдатки»: участницы загремели на «Миротворец»
- 13:18 Самоизоляцию украинцев проверят через приложение: за его неиспользование обещают штрафовать
- 13:14 В Черкассах переполох из-за «сбежавших» из больницы пациентов с коронавирусом
- 13:06 В Одессе украли "Полку добра" для нуждающихся горожан
- 13:04 «Пенсионерка умерла после штрафа за нарушение карантина»: в сети распространяют нелепый фейк
Придут долгожданные дожди: синоптик предупредила о скором похолодании
В среду, 8 апреля, как и накануне, в Украине будет тепло, температура местами днем поднимется до +20 градусов.
«8 апреля столбики термометров поднимутся до + 15 + 22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье — до + 10 + 14 градусов.
Но вот ночь еще будет холодной — только + 1 + 6 градусов. Местами возможно и до 0−2 градусов мороза», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в Украине повсеместно будет солнечно. Ветер — западных направлений, умеренный, а на севере и востоке он может быть порывистым, порой до сильного.
В Киеве в среду ожидается солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет +18 +19 градусов, ночью будет прохладно — до + 2 + 4 градусов.
«9 апреля замечательное апрельское тепло удержится, а вот 10 апреля, в пятницу, к нам придет влажный атмосферный фронт с такими долгожданными дождями и небольшим похолоданием», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре предупреждали о ночных заморозках 8 апреля до -5 градусов в некоторых регионах Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...