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В США от COVID-19 умерли знаменитый музыкант и пастор, критиковавший «истерию вокруг коронавируса»

В США от вызванных коронавирусом осложнений умер знаменитый кантри-музыкант Джон Прайн. Об этом сообщила его семья. Ему было 73 года. В больницу города Нэшвилл он в тяжелом состоянии поступил 26 марта. О положительном результате теста на коронавирус Джона и его жены Фионы стало известно 17 марта. Это произошло сразу после возвращения певца из турне по Европе.

Джон Прайн был автором и исполнителем песен, а также сочинял композиции и для многих других артистов. Он является двукратным обладателем премии «Грэмми».

Между тем в американском штате Виргиния от коронавируса умер уважаемый пастор Лэндон Спрэдлин, который публично критиковал «массовую истерию вокруг COVID-19» и заявлял, что СМИ поднимают шумиху, чтобы «навредить президенту Трампу». «Вирус придет и уйдет», — писал он.

Как сообщает New York Post, 66-летний Спрэдлин заразился больше месяца назад в Новом Орлеане — когда проповедовал там на карнавале Марди Гра. Вскоре после возвращения домой Лэндон почувствовал себя плохо. Но первый тест на коронавирус оказался негативным. Затем его состояние Лэндона настолько ухудшилось, что его пришлось госпитализировать. Там выявили двухстороннюю пневмонию. На этот раз тест на коронавирус дал положительный результат. Спустя восемь дней пастор умер в отделении реанимации.

«Мы никогда не думали, что наш отец умрет из-за этого. Но он не принадлежал к тому типу людей, которые живут в страхе и позволяют ему лишить их радости жизни», — сказала дочь пастора Джесси Спрэдлин.

Священник по совместительству был музыкантом. В 2016 году его имя было даже включен Зал славы блюза.

Лэндон Спрэдлин

В США число жертв коронавируса уже превысило 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерла звезда знаменитого фильма «Челюсти».

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