От коронавируса умерла звезда знаменитого фильма «Челюсти» (видео)

Шоу-бизнес

Вслед за актером из киносаги «Звездные войны» Эндрю Джеком от осложнений, вызванных коронавирусом, в штате Огайо скончалась американская актриса Ли Фьерро. Об этом сообщает издание Variety.

Более всего Фьерро известна по роли миссис Кинтнер, матери одной из жертв акулы-людоеда, в культовом триллере Стивена Спилберга 1975 года «Челюсти». Она также сыграла в продолжении картины — «Челюсти 4: Месть».

Ли, которая также была талантливой театральной актрисой, режиссером и преподавателем актерского мастерства, был 91 год. Она проживала в доме престарелых.

Похороны актрисы пройдут очень скромно — чтобы не нарушать правила карантина, на них не будут собирать много людей. Мемориальную службу планируется провести позже — по окончании пандемии.

У Фьерро осталось пятеро детей, семеро внуков и семеро правнуков.

Кадр из фильма "Челюсти"

Одновременно стало известно о смерти от коронавируса умер актер из фильмов «Чужие» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Джей Бенедикт. Ему было 68 лет. В фильме Джеймса Камерона «Чужие» Джей сыграл отца Ньют. Сцены с ним были вырезаны из картины для широкого проката, но затем вошли в расширенную режиссерскую версию)

Кадр из фильма Джеймса Камерона "Чужие"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса умер самый эксцентричный британский аристократ — маркиз Бат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter