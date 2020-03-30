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Шоу-бизнес

В США от коронавируса умер знаменитый кантри-музыкант (видео)

10:17 30 марта 2020 141
Джо Диффи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В США вслед за актером Марком Блумом от вызванных коронавирусом осложнений умер знаменитый кантри-музыкант, обладатель премии «Грэмми» Джо Диффи. Ему был 61 год.

Как сообщает издание People, Диффи объявил, что у него положительный тест на коронавирус за два дня до своей смерти. «Я нахожусь под опекой медицинских работников и в настоящее время получаю лечение после положительного результата теста на коронавирус… Мы хотим напомнить общественности и всем моим поклонникам, чтобы они были бдительны и осторожны во время этой пандемии», — написал он в соцсетях.

Диффи был наиболее популярен в 90-е годы. В этот период более 20 песен исполнителя оказывались в десятке главных кантри-хитов США.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в возрасте 81 года умер американский музыкант Кенни Роджерс.


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