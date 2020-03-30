- 10:25 В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика
- 10:22 "Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака
- 10:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:19 Вера Брежнева на карантине впечатлила пышным бюстом
- 10:17 В США от коронавируса умер знаменитый кантри-музыкант
- 10:03 Настоящая жесть: в Киеве на пустырь выбросили тысячи батареек
- 09:54 Карантин по-«ДНРовски»: 79 медиков и пациенток с грудничками заперты в больнице
- 09:53 В России рассказали, является ли Навальный проектом Кремля
- 09:52 Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус
- 09:41 «Должны платить сами»: Трамп отказался предоставлять охрану принцу Гарри и Меган Маркл
- 09:25 Вернувшиеся из Бали украинцы отказываются от платной обсервации и записали видео из самолета
- 09:17 Из-за коронавируса в Украину срочно вернулись почти 150 тысяч человек
В США от коронавируса умер знаменитый кантри-музыкант (видео)
В США вслед за актером Марком Блумом от вызванных коронавирусом осложнений умер знаменитый кантри-музыкант, обладатель премии «Грэмми» Джо Диффи. Ему был 61 год.
Как сообщает издание People, Диффи объявил, что у него положительный тест на коронавирус за два дня до своей смерти. «Я нахожусь под опекой медицинских работников и в настоящее время получаю лечение после положительного результата теста на коронавирус… Мы хотим напомнить общественности и всем моим поклонникам, чтобы они были бдительны и осторожны во время этой пандемии», — написал он в соцсетях.
Диффи был наиболее популярен в 90-е годы. В этот период более 20 песен исполнителя оказывались в десятке главных кантри-хитов США.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в возрасте 81 года умер американский музыкант Кенни Роджерс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…