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Происшествия

Избиение полицейских начальников в Харькове: в сети назвали возможную причину конфликта

7:53 8 апреля 2020 1261
Полиция
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Причиной нападения на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, которое произошло 6 апреля, мог быть дорожный конфликт.

Как сообщает издание «Police Control Ukraine», ссылаясь на собственные источники, один из пострадавший полицейских, выезжая на авто, то ли не пропустил машину девушки, то ли задел ее. На место инцидента подошел его коллега, а девушка позвонила своему парню, который, в свою очередь, вызвал «подмогу». Как утверждает издание, на «разборки» приехала «бригада Залютинских», которая и избила полицейских. Правоохранителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложил видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент драки в Харькове, во время которой пострадали полицейские.

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