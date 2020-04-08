Легендарного Роналдиньо выпустили из тюрьмы за круглую сумму (фото)

Спорт

Чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиса Морейру, арестованных за пересечение границы Парагвая по поддельным документам, после 32 дней заточения выпустили из тюрьмы, и теперь они находятся под домашним арестом в своих номерах 4-звездочного отеля Palmagora в Асунсьоне до приговора суда. Сумма залога составила 1,6 млн долларов — по 800 тысяч за игрока и его брата, сообщает Marca.

Во многом такое решение принято из-за пандемии COVID-19, парализовавшей почти всю судебную деятельность в южноамериканской стране.

«Спасибо всем за любовь и молитвы» — это были первые слова Роналдиньо после выхода из тюрьмы, когда он оставлял болельщику свой автограф на футболке «Гремио».

Как известно, 4 марта в одном из отелей столицы Парагвая Рональдиньо и его брат и агент были задержаны после обнаружения в их номере поддельных паспортов. Два дня спустя их отпустили. Однако 7 марта суд Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста на шесть месяцев. 22 марта бывшая звезда сборной Бразилии отметил 40-летие в парагвайской тюрьме и даже успел, находясь за решеткой, поиграть в футбол.

Свое 40-летие Роналдиньо отметил в тюрьме, пускай, и с барбекю

Наверняка самый необычный «стадион», на котором довелось поиграть обладателю «Золотого мяча»

К слову, на вопрос суда о причинах появления у бразильцев паспортов Парагвая они отвечали, что получили документы в качестве подарка от некой бизнес-леди, которая их обманула. 48-летнюю Далию Анжелику Лопес позже объявили в розыск, но задержали ли мошенницу, не сообщается.

Напомним, что бразильский паспорт Роналдиньо был изъят в ноябре 2018 года из-за судебного процесса по обвинению в экологических преступлениях.

Претензии к нему возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне. Футболисту был назначен штраф в размере 2,1 млн долларов. В сентябре 2019-го прокуратура отпустила футболиста и его брата, а также вернула им гражданские паспорта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналдиньо стал членом партии, ратующей за принудительное лечение геев.

Фото EFE

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