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Шоу-бизнес

Дочь Мерил Стрип рассталась с мужем через 42 дня после свадьбы (фото)

9:18 8 апреля 2020 479
Мерил Стрип и ее дочь Грейс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дочь кинозвезды Мерил Стрип Грейс Гаммер подала на развод спустя 42 дня после свадьбы. Как сообщает издание Us Weekly, 33-летняя актриса Грейс, наиболее известная по телесериалу «Мистер Робот», и музыкант-клавишник Тэй Стрэтэйрн встречались около года и тайно поженились 10 июля 2019 года. Отец Тэя Дэвид Стрэтэйрн и Мерил Стрип играли мужа и жену в фильме «Дикая река».

Как стало известно, Гаммер подала на развод, указав в документах датой своего расставания с супругом 21 августа 2019 года.

Грейс и Тэй

Грейс Гаммер впервые появилась на экране в 1993 году, в фильме Стрип «Дом духов». Она играла в картинах «Ларри Краун», «Милая Фрэнсис», «Местный», в сериале «За пределами», четвертом сезоне «Американской история ужасов».

Отец Грейс — скульптор Дон Гаммер, за которого Мерил вышла замуж в 1978 году. У Грейс есть брат Генри, а также сестры Мэми и Луиза. Мэми в феврале прошлого года родила первенца — первого внука Мерил Стрип.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Понимаю Цекало»: бывший муж Лолиты Милявской резко высказался о скандальном разводе.

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