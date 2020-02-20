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«Понимаю Цекало»: бывший муж Лолиты Милявской резко высказался о скандальном разводе
Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, которого певица обвинила в том, что присадил ее на опасные препараты, выступил с резким заявлением по поводу скандальных подробностей развода. Тренер по сквошу высказался о сложившейся ситуации на своей странице в Instagarm.
«Впервые за четыре месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее, превратили в фарс обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и незачем. Кем меня только не делали: и альфонсом, и оленем, и многоженцем. Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью — он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всем, что с ним связано. В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило», — написал Иванов.
Он также обратился к адвокату Лолиты Сергею Жорину, которого обвиняет в пиаре на артистке. Дмитрий категорически опровергает то, что якобы присадил Лолиту на опасные БАДы. Он пишет, что певица «принимала наркотики, лежала в психиатрической клинике и продолжает пить, курить, неправильно питаться». Он предупреждает, что такой образ жизни пагубно влияет на здоровье, а действия — на репутацию.
«Серёжа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от таких легких денег, найдя такого „сладкого“ клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на 6ом десятке? Но „звёздный“ статус неприкасаем… Бог всем судья», — пишет Иванов.
Напомним, скандал вокруг развода Милявской с пятым мужем разгорелся после того, как вскрылась его переписка с любовницей. Лолита назвала мужа изменщиком и альфонсом и начала громкий бракоразводный процесс. Она намерена признать брак фиктивным. Якобы на такой шаг Дмитрий пошел ради получения гражданства Израиля.
Ранее он, гражданин Беларуси, вступил в фиктивный брак с женщиной гораздо старше его ради гражданства РФ.
Лолита уже опровергла слова Иванова о ее вредных привычках и обещает опубликовать новое разоблачение Дмитрия, уже с криминальным характером. В частности, она намекнула, что расскажет, почему так стремительно набрала лишний вес.
Сейчас Милявская избавилась от лишних килограммов и намекнула на новый роман.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!