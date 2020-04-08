Украина

В Киеве на одной из главных трасс ограничили движение транспорта

8 апреля в Киеве на проспекте Мира с 8:00 до 20:00 ограничено движение, что обусловлено ремонтом, который проводит «Киевавтодор». Дорожники будут работать на участке между домом № 14 и улицей Чупринки — им предстоит уложить верхний слой покрытия.

А на Минском массиве на путепроводе через железную дорогу на улице Полярной дорожники отремонтируют деформационные швы. Начался второй этап работ, поэтому движение частично перекрыто до 7 мая.

Из-за карантина в период проведения противоэпидемических мероприятий в Киеве заметно снизился трафик на дорогах. И ремонтники используют это время для проведения работ по всему городу. Сейчас акцент делается на так называемый средний ремонт. Это замена верхнего слоя покрытия, в том числе тротуаров, которая дает возможность улучшить качество дороги, отсрочив капитальный ремонт.

Уже сообщалось, где в столице ограничивали движение из-за дорожных работ. До мая планируют отремонтировать Борщаговский путепровод (откроется движение на полосах в сторону центра города, и работы начнутся на второй половине сооружения). Масштабные ремонты продолжаются на проспекте Л. Гузара, на улицах Покровской, Пушкинской, Никольско-Ботанической, путепроводе на улице Богатырской. Идет строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь. По словам и. о. генерального директора «Киеватодора» Владимира Гуземы, частично уже дорожную одежду поменяли на улице Паторжинского, полностью — на улице Сретенской, идут ремонты на улицах Золотоворотской, Крутогорной, Тростянецкой, Товарной, Линейной, Малевича, проспекте Мира.

Напомним, что на эстакаде с Днепровского спуска на Набережное шоссе ремонт запланирован до 27 апреля, а с 10 апреля частично перекроют мост Патона, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию.

Тем временем столичные улицы, как отметил городской голова Виталий Кличко, во всех районах ежедневно дезинфицируют с помощью моющих средств. Моют и все транспортные остановки, обрабатывая их антисептиками, а наиболее людные места дезинфицируют дважды в день.

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