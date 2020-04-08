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- 09:46 «Мисс Англия» прервала карьеру королевы красоты и вернулась к работе врача — бороться с коронавирусом
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«Мисс Англия» прервала карьеру королевы красоты и вернулась к работе врача — бороться с коронавирусом (фото)
Действующая «Мисс Англия» Бхаша Мукхерджи, завоевавшая корону королевы красоты в августе прошлого года, отказалась от «королевских полномочий» и вернулась к своей основной профессии врача, чтобы бороться с коронавирусом.
24-летняя Бхаша собиралась приостановить медицинскую карьеру, чтобы, как и положено «Мисс Англии», путешествовать по миру с благотворительными целями. Как пишет издание The Sun, когда ситуация с пандемией начала стремительно ухудшаться, Мукхерджи прервала поездку в Индию и немедленно вернулась домой в Великобританию.
«Для меня нет более подходящего времени быть „Мисс Англией“ и помогать Англии, когда она в этом нуждается… Мои коллеги рассказали мне, что работают по 13 часов подряд семь дней в неделю. И в ночные смены работают тоже. Когда я это услышала, то почувствовала себя виноватой… Я действительно захотела вернуться на работу… От „Мисс Англии“ ожидают, что она будет носить корону и красиво одеваться, но я следила за новостями и видела, как растет список умерших в Британии, и не хотела больше наряжаться. Я решила, что мои услуги врача пригодятся больше», — заявляет красавица. По возвращении из Индии девушка просидела две недели на положенном карантине и уже приступила к работе на передовой.
Бхаша — врач, специализирующийся в респираторной медицине. Она родилась в Индии, но в возрасте девяти лет переехала вместе с семьей в британский город Дерби. Девушка свободно говорит на шести языках и обладает IQ (коэффициентом интеллекта) на уровне 146 баллов, благодаря чему ее можно отнести к «гениям».
В декабре прошлого года она представляла Англию на конкурсе «Мисс мира 2019».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!