26.76 / 27.22 28.72 / 29.57
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

13 лет за госизмену: суд принял решение по делу полковника ВСУ Безъязыкова

9:56 8 апреля 2020 237
Суд над Безъязыковым
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 7 апреля, в Шевченковском райсуде Киева вынесли приговор полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову, который в 2014 году попал в плен к боевикам, а после возвращения его задержали по подозрению в сотрудничестве с российской спецслужбой. Суд приговорил его к 13 годам заключения.

Об этом сообщают в «Медийной инициативе по правам человека». «Безъязыков никогда не скрывал, что боевики склоняли его перейти на сторону врага. Но на суде говорил, что никогда не соглашался на сотрудничество. Из показаний Безъязыков: «Террористы заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры (как разведчик, он понимал, что их прослушивают и надеялся, что украинская разведка найдет его и сможет помочь освобождению из плена), встречаться с определенными людьми (в частности, именно в «разведуправлении» видел «переговорщика» Владимира Рубана), но ни одно его действие не навредило ни государству, ни гражданам», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полковника Безъязыкова задержали по подозрению в пособничестве террористам в конце 2016 года. О подробностях нашему изданию рассказывала его супруга Маргарита Кушнирова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Рита Гавиола

Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей (фото)

Ирина Билык

50-летняя Ирина Билык показала фигуру в кружевном белье (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер