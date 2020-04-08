13 лет за госизмену: суд принял решение по делу полковника ВСУ Безъязыкова

Украина

Во вторник, 7 апреля, в Шевченковском райсуде Киева вынесли приговор полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову, который в 2014 году попал в плен к боевикам, а после возвращения его задержали по подозрению в сотрудничестве с российской спецслужбой. Суд приговорил его к 13 годам заключения.

Об этом сообщают в «Медийной инициативе по правам человека». «Безъязыков никогда не скрывал, что боевики склоняли его перейти на сторону врага. Но на суде говорил, что никогда не соглашался на сотрудничество. Из показаний Безъязыков: «Террористы заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры (как разведчик, он понимал, что их прослушивают и надеялся, что украинская разведка найдет его и сможет помочь освобождению из плена), встречаться с определенными людьми (в частности, именно в «разведуправлении» видел «переговорщика» Владимира Рубана), но ни одно его действие не навредило ни государству, ни гражданам», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полковника Безъязыкова задержали по подозрению в пособничестве террористам в конце 2016 года. О подробностях нашему изданию рассказывала его супруга Маргарита Кушнирова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter