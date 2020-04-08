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Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей (фото)
Жительница Филиппин Рита Гавиола личным примером доказала, что история Золушки — это сказка, которая может стать реальностью, если оказаться в нужном месте в нужное время.
В 2016 году, когда Рите было всего лишь 13 лет, ее случайно заснял на улице филиппинский фотограф Топхер Куинто Бургос. В этот момент девочка просила милостыню на улице. Ее семья жила в нищете: отец собирал мусор, а мать оставалась дома, присматривая за детьми, которых у супругов было шестеро. Никто из детей не ходил в школу. Часто у них не было никакой еды в доме. И им приходилось жить подаянием.
Фотограф, которого поразила естественная красота девочки, разместил ее фото в сети. И это полностью изменило ее жизнь. Снимок юной нищенки моментально стал вирусным. Люди восхищались ее внешностью. Ее прозвали «Девушкой баджо». Баджо, этническую группу, к которой принадлежит Рита, часто еще называют «морскими цыганами», из-за того, что они представляют собой кочевой народ мореплавателей.
На Риту обратили внимание знаменитости — в том числе победительницы конкурсов красоты «Мисс Филиппины 2015» Хиллари Даниэль Парунгао, «Мисс Земля 2015» Ангелия Онг, «Miss International Филиппины 2014» Бьянка Гвидотти. Как пишет Oddity Central, они сделали все возможное, чтобы вытащить Риту из безвестности и бедности, разрекламировав ее в соцсетях. Благодаря их усилиям Рита стала профессиональной моделью, приняла участие в телевизионном реалити-шоу, снялась в нескольких сериалах, получила армию поклонников в Instagram и заработала целое состояние. Своим родителям она построила новый дом.
В настоящее время 17-летняя Рита работает моделью уже только время от времени, сконцентрировавшись на своем образовании.
Фото Topher Quinto Burgos/Rita Gaviola
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!