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Из кассирши в миллионерши: студентка начала выкладывать в сети свои голые фото и разбогатела
Идея оставить постоянную работу и зарабатывать на жизнь путешествиями и публикацией своих фото становится все более популярной у представителей молодого поколения. Действительно, чем молодая сексапильная студентка хуже 49-летней Наоми Кэмпбелл? Вероятно, именно об этом подумала 23-летняя британка Кайя Корбридж, решив бросить учебу и начав публиковать в сети свои откровенные фотографии вперемешку с фото своих ступней.
Историю девушки опубликовала The Sun.
Издание сообщает, что в 2017 году Кайя оставила учебу в университете, а также надоедливую подработку кассиршей в «Макдоналдс», и полностью сосредоточилась на развитии своего аккаунта на платформе OnlyFans.
Пользователи этого сервиса предоставляют эксклюзивный контент своим подписчикам за определенную плату. Корбридж рассказала, что размещала на платформе снимки, на которых она была запечатлена полностью обнаженной, или кадры со своими стопами (таким было требование владельцев платформы).
«За первый год я заработала 250 тысяч фунтов стерлингов, а теперь я получаю по 30 тысяч каждый месяц»,— сообщила Корбридж, которая до этого работала в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и сети универсамов Lidl.
В настоящий момент девушка обустраивает свой новый дом в Ланкашире, Англия, и путешествует по миру.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой кассирше из «Макдоналдса», которая выложила в социальные сети пляжные фото из отпуска и разбогатела. Напомним, что 23-летняя Таня Макдоннелл из Хоутон ле Спринг опубликовала в Instagram снимки в купальнике, которые сделала во время отдыха в Дубае. Публикации привлекли внимание манчестерского модельного агентства J'adore Models. Вскоре Макдоннелл заключила контракт и начала карьеру модели.
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