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Мир

«Их посылают на смерть»: в Лондоне от коронавируса умерли уже девять водителей автобусов

10:38 8 апреля 2020 21
Лондонские автобусы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Мэр Лондона Садик Хан подтвердил, что от коронавируса в столице Британии умерли уже девять водителей автобусов. Он рассказал об этом это в интервью телеведущему Пирсу Моргану в эфире программы Good Morning Britain.

Как сообщает издание Daily Express, ведущий при этом не смог сдержать возмущение, спросив, почему водителей общественного транспорта все еще посылают на работу — несмотря на обращенные к населению призывы правительства оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. «Их нельзя вот так вот посылать на смерть!», — заявил Морган.

Ранее вдова одного из умерших водителей рассказала, что ее муж работал практически без всякой защиты. Хотя Садик Хан говорит, что автобусы сейчас регулярно подвергаются дезинфекции. И что водителей стараются отгородить от пассажиров защитным органическим стеклом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в первые дни объявленного карантина в Лондоне толпы людей без масок штурмовали метро.

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