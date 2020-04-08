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«Их посылают на смерть»: в Лондоне от коронавируса умерли уже девять водителей автобусов
Мэр Лондона Садик Хан подтвердил, что от коронавируса в столице Британии умерли уже девять водителей автобусов. Он рассказал об этом это в интервью телеведущему Пирсу Моргану в эфире программы Good Morning Britain.
Как сообщает издание Daily Express, ведущий при этом не смог сдержать возмущение, спросив, почему водителей общественного транспорта все еще посылают на работу — несмотря на обращенные к населению призывы правительства оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. «Их нельзя вот так вот посылать на смерть!», — заявил Морган.
Ранее вдова одного из умерших водителей рассказала, что ее муж работал практически без всякой защиты. Хотя Садик Хан говорит, что автобусы сейчас регулярно подвергаются дезинфекции. И что водителей стараются отгородить от пассажиров защитным органическим стеклом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в первые дни объявленного карантина в Лондоне толпы людей без масок штурмовали метро.
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