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Какой еще карантин: в Лондоне толпы людей без масок штурмуют метро (фото, видео)

12:07 24 марта 2020 405
Люди в вагоне лондонского метро
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что 23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса и заявил, что всем следует оставаться дома, жители Лондона проигнорировали приказы главы правительства. Соцсети переполнены фотографиями и видео, сделанными в столичном метро в час пик 24 марта. Люди без масок, не соблюдая рекомендованной дистанции в два метра, набиваются в вагоны и толпами ждут поездов на платформах. Переполнены также автобусы и электрички. Хотя мэр города Садик Хан подчеркнул, что общественный транспорт должен использоваться только для перевозки ключевых сотрудников.

Лондонцы недовольны тем, что власти ранее приняли решение о закрытии 40 станций метро и сократить число курсирующих поездов, а также автобусных маршрутов. Многие считают, что именно эти меры привели к давке. «Мечта стала явью для коронавируса. Никакого социального дистанцирования. Теперь он сможет заразить как можно больше людей», — пишут в соцсетях.

  

 

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в общественный транспорт пускают по пропускам.


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