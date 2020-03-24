Мир

Какой еще карантин: в Лондоне толпы людей без масок штурмуют метро (фото, видео)

Несмотря на то, что 23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса и заявил, что всем следует оставаться дома, жители Лондона проигнорировали приказы главы правительства. Соцсети переполнены фотографиями и видео, сделанными в столичном метро в час пик 24 марта. Люди без масок, не соблюдая рекомендованной дистанции в два метра, набиваются в вагоны и толпами ждут поездов на платформах. Переполнены также автобусы и электрички. Хотя мэр города Садик Хан подчеркнул, что общественный транспорт должен использоваться только для перевозки ключевых сотрудников.

Лондонцы недовольны тем, что власти ранее приняли решение о закрытии 40 станций метро и сократить число курсирующих поездов, а также автобусных маршрутов. Многие считают, что именно эти меры привели к давке. «Мечта стала явью для коронавируса. Никакого социального дистанцирования. Теперь он сможет заразить как можно больше людей», — пишут в соцсетях.

London Tube this morning. This is not social distancing, this is a dream come true for Coronavirus who will infect these people at Will & bring this infection into your family home this evening



The decision to shut 40 tube stations & put on less frequent trains is killing London pic.twitter.com/WNibvD6pjZ — Tory Fibs (@ToryFibs) March 24, 2020

London Underground still busy despite calls from mayor to stop all non-essential use of public transport now amid coronavirus pandemic. https://t.co/vCccBHx7h7 pic.twitter.com/qBX73S7wlo — ABC News (@ABC) March 23, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в общественный транспорт пускают по пропускам.





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