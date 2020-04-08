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Украина

В ОРЛО зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

11:38 8 апреля 2020 145
В ОРЛО зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На неподконтрольной Украине части Луганской области зафиксирована первая смерть от COVID-19 — жертвой стал житель города Антрацит. Об этом LIGA.net сообщили медики одной из местных больниц.

По словам собеседника, до последнего времени состояние мужчины оценивалось как средней тяжести, но затем его состояние резко ухудшилось.

По предварительной информации, недавно он вернулся из Москвы.

Супруга пациента работала в детском саду, поэтому на данный момент в регионе закрыли все детские сады в Антраците, Хрустальном и Петровском. Также ограничен въезд личного транспорта.

При этом режим жизнедеятельности в Луганске остается неизменным.

По состоянию на 6 апреля всего на территории ОРЛО подтверждены 4 случая инфицирования COVID-19.

Напомним, накануне стало известно о первой смерти инфицированного коронавирусом пациентом в оккупированном боевиками городе Амвросиевке (Донецкая область).

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