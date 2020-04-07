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Украина

На оккупированном Донбассе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

20:45 7 апреля 2020 67
На оккупированном Донбассе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области, откуда экстренно «эвакуировали» семьи российских военных, зафиксирована первая смерть инфицированного коронавирусом пациентом. Скончался житель оккупированного города Амвросиевка (Донецкая область), сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Смерть, по имеющимся данным, наступила еще 4 апреля.

На данный момент вся медицинская документация пациента изъята, поэтому не известны ни его возраст, ни сопутствующие заболевания.

Всего по состоянию на 7 апреля оккупанты в ОРДО заявляли о шести больных коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что боевики стали выдворять людей с тяжелыми хроническими заболеваниями с оккупированных территорий Донбасса. При этом «официально» в ОРДО коронавирус был подтвержден у двух человек, в т. ч. у прибывшей из России женщины и ее ребенка.

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