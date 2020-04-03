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«Лечить вас нечем и не за что, уезжайте!»: оккупанты выдворяют тяжелобольных из ОРЛО
Оккупанты стали выдворять людей с тяжелыми хроническими заболеваниями с оккупированных территорий Донбасса. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер Луганского отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.
— После того, как 21 марта работа всех пропускных пунктов въезда/выезда была приостановлены, мы пропустили через единственный функционирующий контрольно-пропускной пункт на Луганщине Станица Луганская с неподконтрольной территории на нашу сторону 24 гражданина Украины, которых оккупанты, можно сказать, выдворили, заявив им: «Лечить вас нечем и не за что, уезжайте на подконтрольную территорию!» — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Луганского погранотряда Неля Доценко. — Пропустили этих жителей оккупированной территории по решению командующего ООС, так как у них были веские и документально подтвержденные причины: большинство людей из этой группы — пациенты с тяжелыми хроническими недугами, в частности, с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказали сами граждане, фактически выдворенные из ОРЛО.
По их словам, лечащие врачи объяснили им, что сейчас на территории так называемой «Луганской республики» наблюдается вспышка респираторных заболеваний и пневмоний, которые могут оказаться и коронавирусом — просто в ОРЛО недостаточно тестов, чтобы его выявить. Людей предупредили, что на сегодня в ОРЛО все средства и силы брошены на борьбу с этими заболеваниями. А на помощь пациентам, страдающим хроническими с тяжелыми недугами, в ОРЛО сейчас средств нет. Если они еще подхватят и коронавирус, то никто их не спасет. А они таким образом «испортят положительную статистику» — ведь оккупанты скрывают истинную заболеваемость коронавирусом, а возможно, просто не владеют картиной из-за нехватки тестов.
Кроме того, по информации собеседницы «ФАКТОВ», наблюдаются случаи, когда граждан не пропускают на оккупированную территорию. Так, только после 20:00 27 марта оккупанты вернули 7 человек, которым украинская Госпогранслужба разрешила вернутся на неподконтрольную территорию, так как у каждого были на то веские причины.
— Один житель неподконтрольной территории направлялся хоронить свою маму, — рассказала Неля Доценко. — Другой возвращался домой по окончании курса радиотерапии, который он проходил на мирной территории. Не была пропущена и женщина на последних месяцах беременности, которая также получала медицинскую помощь на подконтрольной территории и возвращалась домой в ОРЛО вместе со своим пятилетним ребенком.
По информации главы пресс-службы Госпогранслужбы, в целом из тех 296 человек, которые по решению командующего ООС были пропущены на оккупированные территории Донбасса в период с 21 марта (после решения оккупантов, прекратить сообщение с мирной территорией Украины) по 1 апреля, боевики вернули на украинские КПВВ 38 человек, заявив, что не считают причины их возвращения весомыми для того, чтобы нарушать введенный в ОРДЛО режим карантина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОРДО коронавирус подтвержден у прибывшей из России женщины и ее ребенка. В ОРЛО пока задекларировали один случай. Однако оккупанты стали вывозить свои семьи в РФ задолго до объявления карантина.
«ФАКТЫ» ежедневно мониторят ситуацию заболеваемости COVID-19 по Украине.
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