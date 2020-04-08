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Происшествия

«Мчал на бешеной скорости»: в жуткой аварии в Белой Церкви погиб водитель (видео)

12:14 8 апреля 2020 148
Разбитая машина
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео последствий смертельного ДТП в Белой Церкви (Киевская область), где ехавший на огромной скорости водитель BMW врезался в эвакуатор и погиб на месте. Ранее на трассе Киев — Чоп погиб экс-владелец банка «Аваль», совладелец группы компаний «Молочный альянс», киевских ТРЦ River Mall и РЦ «Блокбастер» Федор Шпиг.

Видео из Белой Церкви на своей страничке в социальных сетях разместил «Киев Оперативный». «Ночью на большой скорости водитель BMW мчался по Белой Церкви. Не справился с управлением и влетел в эвакуатор», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове в ДТП погибли два правоохранителя — капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра, и рядовой полиции Юрий Савка, полицейского батальона полиции особого назначения. Парни ехали на мотоцикле, которым управлял Игорь Цюпка. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

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