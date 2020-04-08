Общество и люди

«Ищу прелести в карантине. Пока получается туго, — пишет в Facebook Наталия Орлянская. - Но вот, например, девушки могут сильно сэкономить время на макияже — глазки с бровками подкрасила, масочку надела — и вперед, стрелять глазами. Ну и лично у cаncer girl сейчас большое преимущество перед здоровыми девушками — не надо переживать, где поправить стрижку-покраску. Парик мой мне всегда нравился, а теперь и подавно…» Более года назад медики диагностировали у журналистки и сценариста Натальи Орлянской неоперабельную онкологию. Свою жизнь за чертой смертельного диагноза Наташа описывает в «Хрониках cancer girl», которую ведет в Facebook. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника борьбы за жизнь, а для тех, кто может ей помочь, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

«Когда гляжу на то, во что превратилось отечественное медиаполе, мне грустно и противно»

01.06.2019. И вот #cancer_girl дожила до лета. Весна получилась фантастическая, яркая и вкусная, скарбничка памяти — с верхом, спасибо всем, кто поучаствовал. Начинаю нанизывать бусины лета. А лето — это жара, солнце, обнаженка и пр. Так что для почину выгуляла шорты и симпатичные ноги. А кто хочет помочь #cancer_girl дотусить до осени — вы знаете, что делать.

06.06.2019. Украинская журналистика умирает. Нет, не так. Умирает качественная порядочная журналистика. Я проработала в профессии 20 лет — и 18-летней писюхе исключительно повезло начать свою работу в звездном составе крутейших профессионалов «Киевских Ведомостей». Да и позже мне везло на классных профи, которые придерживались самых высоких журналистских стандартов.

Без шуток — я была отличным журналистом. Кто меня знает — не даст соврать. Но из профессии ушла несколько лет назад. Не перегорела — просто сменились приоритеты. И когда гляжу на то, во что превратилось отечественное медиаполе, мне грустно и противно. И вспоминаются злые слова острого на язык Оскара Уайльда: «Журналистика — это организованное злословие». Раньше я бы спорила до пара из ушей, сейчас — не буду. Могу и наподдать: еще — гимн продажности и псевдообъективности. Деградация, само собой, произошла не в один год — но сейчас стала ослепительно заметной.

Фотографам и операторам повезло больше — они художники. Если снимок/съемка — хороши, они просто хороши. Точка. А вот пишущая братия — причем как начинающие, так и старшее поколение — картина печальная. Потому что их тексты вскрывают всю дерьмистость в головах и неразборчивость в способах срубить бабла/поднять хайп.

Профессионалов в профессии все меньше. Порядочных и этичных профессионалов — еще меньше. Тем более ценны те, кто «выжил», не скурвился. И вот этих людей я сегодня от всей души поздравляю с праздником! Ребята — вы крутые. И на этом празднике медиалядей тем ценнее то, что вы делаете. То, какие вы. Вам — легкого пера, классных идей, потрясных статей, интереснейших сюжетов и успешных проектов. И да — побольше денег. Вы этого стОите. С Днем журналиста, коллеги!

Ну, а ботва… Ботва пусть себе дальше выставляет ценники и копошится на своей дешевой ярмарке тщеславия. На фоне кучи дерьма яснее видны штучные дорогие экземпляры.

А фоточка — юная Наташа пыхтит над якоюсь публикацией в «Киевских Ведомостях». Наверное, 3 курс универа.



«Честно: жду 5-го сеанса химии с содроганием — уж больно плохо было в прошлый раз»

10.06.2019. Мы, группа журналистов болтались в рабочей зоне ЧАЭС уже довольно долго — ждали президента (не помню, 3-го или 4-го). Первое лицо конкретно опаздывало, делать было категорически нечего, и энное время спустя кто-то предсказуемо захотел покурить. Отошел от группы, стоящей на открытой площадке, буквально на пару метров в сторону — просто чтобы не дымить — и тут же отхватил по лбу. Его чуть не пинками отправили обратно. Оказалось, и расстояние в пару метров может быть критичным — там уже была «горячая зона».

Это была моя вторая за журналистскую карьеру поездка в Чернобыль. Всего на президентскую пресс-службу их выпало, конечно, больше. И я очень хорошо помню, как каждый раз мы переглядывались и морозились, молча обозначая свое нежелание туда ехать. Несмотря на все разговоры о безопасности и пр. И как правило, мужчины брали это дерьмо на себя, щадя девочек.

Это я так, чисто о своих впечатлениях о ЧАЭС. Когда народ массово кинулся смотреть сериал «Чернобыль», а лента запестрела отзывами о «мрачном, тяжелом, сильном» кино, о «посмотрел трейлер — фильм смотреть не буду, слишком жесткий» мои близкие друзья категорически отговаривали меня от просмотра. Во-первых, они знают, что кино я уже давно смотрю чисто для развлечения (а значит, исключительно с хеппи-эндами), во-вторых, как вы понимаете, тяжести и мрачняка в моей жизни сейчас и так с перебором — только успевай отмахиваться.

В общем я посмотрела все 5 серий за один вечер. Не знаю, то ли это была попытка мазохизма, то ли просто любопытство. То ли не люблю, когда мне говорят, что делать.

И знаете, что? Фильм зашел на ура. Да, тяжелый и драматичный. Но вот прямо ОЧЕНЬ крутой. Даже не знаю, с чем сравнить. И настроения он мне не испортил, и послевкусие осталось как от хорошей вкусной real story. Само собой, потом читнула многочисленные мудрствования по поводу ляпов и несоответствия фактам, но в данном случае ценность фильма это абсолютно не уменьшает. Атмосферность и реализм на высшем уровне, игра актеров — великолепна. Моим любимчиком сразу стал Стеллан Скарсгорд в роли Бориса Щербины.

Страшилки, на которые жаловались в ФБ (типа сцен смерти от острой лучевой болезни), тоже восприняла с олимпийским спокойствием. Но это, возможно, потому, что я, как ни крути, стою к смерти — и не самой приятной — поближе, чем нормальные люди.

У меня, собственно, возник только один вопрос: какого хрена это роскошное кино сняли американцы и британцы, а не Украина? Уверена, мы смогли бы не хуже (а учитывая вовлеченность, может, и лучше). Но нет, наши продакшены заняты строганием сопливой мути для домохозяек. И вот это печально.

Теперь о деле. 12-го, в среду, у меня 5-я химия. Надеюсь, до того времени денежка дособерется (осталось пару тысяч) Честно: жду этого сеанса с содроганием — уж больно плохо было в прошлый раз.



А. сегодня сдала контрольный анализ крови — и он такой себе. В общем, раньше был лучше — похоже, количество отруты переходит в качество. Но это объектвная реальность, так что рефлексировать как-то тупо. Потому не буду. Из клиники традиционно отпишусь.

Спасибо всем, кто решил помочь любым способом. Ребята, я действительно это очень ценю.

«Приходится признать: легкость бытия для #cancer_girl после химии окончилась»

12.06.2019. Сегодня неожиданно почувствовала себя в… Крыму. И с особой остротой ощутила, как соскучилась по нашему Крыму.

Чистый-пречистый загородный воздух, сумасшедшая летняя жара — такая, что припекает макушку, и хочется снять невесомую открытую блузку и шорты — плюхнуться загорать прямо на яркую, еще не спаленную солнцем, траву. И запах. Запах совершенно фантастический. Разогретых на солнце трав, лаванды и роз. Розы — отдельная местная история: здешний садовник (на территории частной клиники. — Ред.) их обожает, и они отвечают взаимностью. Миллион разноцветных цветов, разные сорта и аромат до головокружения. Так что сегодня #cancer_girl получила от клиники приятный бонус в виде красоты неимоверной.

14.06.2019. Может, у кого было такое «чудесное» ощущение, как будто во рту сначала хорошенько потусовались котики, а потом пришли и наподдали невыгулянные собачки? Вот так я примерно почувствовала себя сразу после этой 5-й химии. Правда, у меня уже через пару часов это прелестное послевкусие сменилось стойким вкусом тухлых яиц.

Ну, штош. Приходится признать: легкость бытия (относительная, конечно) для #cancer_girl после химии окончилась.

После прошлого, 4-го сеанса, отходняк длился дольше и был значительно гаже, после 5-го — побочка полезла уже на первые сутки: сильная слабость, тошнота, боли в пузе и еще некоторые ништяки вроде наконец-то грохнувшегося гемоглобина.

Моя химиотерапевт, которой я нормально поколупала мозг, пояснила: это таки накопительный эффект — и даже не от того препарата, который сменился, а от другого — самого дешевого и самого токсичного. Волосья, правда, вроде как должны сохраниться (но это не точно).

В общем говнисто мне будет, скорее всего, еще дня три. Но поскольку я зверек упёртый и несколько упоротый, то все же намереваюсь чего-то в эти дни поделать, а не просто тупенько кончаться в кроватке. Как минимум, выкатываться погулять, и поработать над одним чудесным проектом (пока не буду спойлерить, но мне прям очень нра).



Следующий курс химии — через месяц. Потом — контрольное КТ — потом снова консилиум и решение по дальнейшему лечению. Питаю робкую надежду, что, если повезет, мне сменят самое токсичное дерьмо на что-то более терпимое.

И да, кому интересны мои новости: кости стали болеть меньше. Вроде как действует тот ежемесячный крутой укол за 12,4 тыс. грн.

21.06.2019. Время есть вишни. Настроение — поговорить о Смерти. Вишни — идеальны. Толстые, с мясистыми бочками, глянцевая кожица лопается на языке вкусовым взрывом. Пальцы и губы становятся темно-красными, во рту — устойчивый вкус лета и детства. Когда тебе лет 8, ты сидишь с подружкой на заборе, непокрытые макушки жарит солнце, а вы самозабвенно обрываете вишневые ветки, пихаете в рот пыльные горячие кисло-сладкие шарики. Идеально.

Смерть тоже идеальна. Наверное. То есть нам всем хочется думать, что она — это не конец. Я думаю, Смерть — начало чего-то другого. Поэтому бояться ее глупо. А еще бессмысленно. Наоборот, в моем случае — когда Жизнь приобретает некую конечность — есть даже определенный азарт, охотничий интерес ловца за впечатлениями. Ну-ка, ну-ка, что там у нас?.. Хотя если разобраться, как там говорят? Когда Смерть придет, тебя уже не будет. Да. Но, возможно, будет кто-то или что-то иное. И вот это любопытно, страсть как.

Так. Чуть поумствовала, пойду обратно к вишням. Умру, но не сегодня. Жизнь #cancer_girl пока продолжается, земляника, ожина и черника уже пробованы, на очереди карусели. И следующая химия через 3 недели.

01.07.2019. Вдруг пришло в голову, что мне по жизни везло на исключительные знаки внимания. Как минимум, Наташе посвящали стихи (не плохие), прозу (вполне достойную) и собирали тематические именные музыкальные сборники. Женщины не дадут соврать — это очень приятно, даже если кавалер не твой. А вот эта песня Макаревича («Для тебя, о тебе» (с)), наверное, зацепила меня больше всего:

Пусть я не разгадал чудес,

Только знаю наверняка:

У неё в душе темный лес,

У меня — лесная река.

В ночь, когда и надежды нет,

Я ломлюсь в её бурелом

И бреду на призрачный свет,

Удивляясь, откуда он.

И не веря ни в рай, ни в ад,

В тёмной чаще ищу ответ,

Но всегда возвращаюсь назад,

Не дойдя до места, где свет.

А когда в голубом далеке

Солнца круг еще не высок,

Ты выходишь к моей реке

И ступаешь на мой песок.

Я смываю твои следы,

Я всё ближе день ото дня.

Жаль, что ты боишься воды

И не можешь проплыть меня.

И когда под вечер закат

Разукрасит своды небес,

Ты подаришь последний взгляд

И уйдешь в свой сумрачный лес.

Видно дан мне удел такой:

Не считая ни дней ни лет,

Сквозь тебя проплывать рекой,

Удивляясь, откуда свет.

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