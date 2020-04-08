В Австрии разрешили работать небольшим магазинам, а в Дании — детсадам и школам

Мир

Правительства ряда европейских стран объявили о постепенном выходе из локдауна. Австрия, Дания и Чехия первыми решили несколько смягчить ограничительные меры, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министры в этих странах ссылаются на мнение вирусологов и эпидемиологов. Однако сразу бросается в глаза масса противоречий в решениях, принятых в Вене, Копенгагене и Праге. Создается впечатление, что медики в каждой из этих стран по-разному видят опасность COVID-19. Судите, впрочем, сами.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что уже с 15 апреля в королевстве возобновят работу детские сады и начальные школы. Торговые центры, парикмахерские и массажные салоны власти пока открывать не намерены. Это касается также баров, ресторанов и дискотек. Датчанам по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. «Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений», — подчеркнула Фредериксен. Премьер подчеркнула, что медики считают такой план выхода из локдауна «разумным и оправданным».

Канцлер Австрии Себастьян Курц тоже апеллирует к экспертам в области здравоохранения При этом все школы в стране останутся закрытыми и продолжат вести дистанционное обучение до середины мая. И этот срок еще может быть пересмотрен.

А вот уже с 14 апреля к работе в Австрии смогут приступить небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, специализированные торговые предприятия, продающие строительные материалы и садовые принадлежности. Кроме того, с 1 мая должны открыться остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Решение по их работе правительство примет в конце апреля, исходя из ситуации с пандемией. Отели и рестораны пока остаются закрытыми до середины мая. Все массовые мероприятия отменены в стране до конца июня.

До 1 мая в Австрии остается в силе целый ряд очень строгих ограничений. Жители страны имеют право покидать дома только по четырем причинам: необходимость пойти на работу, пополнение запаса продуктов или лекарств, оказание помощи другим людям, занятие в индивидуальном порядке спортом на свежем воздухе. Кроме того, с 6 апреля все обязаны при посещении супермаркетов носить защитные маски. Это же правило вступает в силу с 13 апреля в общественном транспорте и во всех работающих магазинах.

Немецкий телеканал ARD поинтересовался у Курца, какой логикой руководствовался его кабинет, откладывая более чем на месяц открытие школ, но разрешая с 1 мая работу парикмахерских. Где происходит более тесный и длительный контакт между людьми — на уроке или во время стрижки?

Канцлер ответил, что детей не так уж просто убедить в том, чтобы они сохраняли дистанцию между собой и носили маски. Взрослые более дисциплинированы. «К тому же в случае заражения в парикмахерской проще проследить контакты инфицированного, чем в школе с тысячей учеников», — добавил Курц.

Правительство Чехии решило начать смягчение мер с разрешения заниматься спортом на свежем воздухе. Пока речь идет о теннисе и гольфе. С 9 апреля в стране откроются первые непродовольственные магазины, торгующие, в частности, товарами для дома и сада, хобби и рукоделия, а также велосипедами.

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