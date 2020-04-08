«Одетой долго мне стоять не пришлось»: откровенное признание участницы «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

В пятом выпуске десятого сезона романтического реалити СТБ «Холостяк-10» на своем первом индивидуальном свидании побывала Вика — администратор из Полтавы. И несмотря на то, что многие участницы не воспринимали ее как серьезную конкурентку, девушка получила розу еще до церемонии и продолжила участие в проекте. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика призналась, почему она так и не поцеловалась на первом свидании, что думает о своих конкурентках и что ей нравится в Холостяке больше всего.

— Вика, на первой вечеринке вы подарили Холостяку рыбку. Что это означало?!

— Золотую рыбку, которую я подарила Максу, зовут Виви. Почему рыбка? Для меня это символ чего-то живого и настоящего. Эти слова я как раз и проговорила Холостяку, когда дарила свой подарок. Мне кажется, такой сюрприз несет очень приятный смысл, даже сказочный. Ведь все мы родом из детства и каждому хочется, чтобы в отношениях все было, как в сказке. Плюс, такого рода подарок будет постоянно напоминать Максу обо мне. Ведь это не какой-нибудь неодушевленный предмет. За рыбкой нужно ухаживать.

— Было видно, что Максу подарок пришелся по душе…

— Мне было это приятно. Знаете, когда я первый раз увидела Холостяка на вечеринке, я засмущалась. Не всегда могла смотреть ему в глаза. Это показатель того, что мне Макс понравился. У меня к нему возникла определенного рода симпатия. Кстати, он мне вслед сказал, что я очень красивая. Как оказалось, Макс не всем такие комплименты говорил. Это приятно. Помню, первое, что я подумала, увидев его: «Красавчик! В моем вкусе». У него красивые глаза и приятная улыбка.

— Вам пришлось довольно долго ждать первое индивидуальное свидание. Представляю, как вы расстраивались, что другие девочки уже начали развивать отношения с Холостяком!

— Да, я довольно долго ждала свидания, переживая все эмоции внутри. Но мне очень приятно было, что Макс оценил мою выдержку, подметив это лично. Честно, сидеть «в режиме Ждуна», наблюдать, как другие девушки возвращаются со свиданий счастливые, было очень непросто. А ты в этот момент думаешь: «Почему не я? Почему Макс зовет других, но не меня?». На этой почве начинается самокопание — может, со мной что-то не так или я ему недостаточно нравлюсь? Но о том, что у меня было на душе, я никому не говорила. Не делилась переживаниями, ведь это мое, личное. Я поняла, что всему свое время, нужно просто набраться терпения, силы духа и верить в лучшее. И тогда обязательно все будет хорошо, как это было со мной.

— Какой была ваша первая мысль, когда узнали, что едете на свидание?

— Легкий мандраж и приятное волнение. Помню, даже чуть растерялась от этой новости.

— Ваша встреча с Максом была весьма интимного характера. Была мысль отказаться от идеи рисования на телах друг друга?

— Я достаточно скромная девушка, несмотря на то что люблю поговорить (смеется. — Авт.). Скажу больше, собираясь на первое свое свидание с Максом, я лично выбрала себе наряд. Мне не хотелось выглядеть очень откровенно и вызывать у Холостяка смущение. У меня было желание сконцентрироваться на духовном. Но не тут-то было! Долго одетой мне стоять не пришлось (смеется. — Авт.). Не скрою, когда я поняла, что мы будем на первом свидании заниматься боди-артом, у меня был шок! Это было заметно по моим растерянным глазам. Я поняла, что это некий вызов, в первую очередь, для самой себя. И я решила пойти на это, а не стоять в растерянности. Мне не хотелось портить момент первой встречи.

Помню свое состояние и мысли в голове: «Ох, была не была». Постаралась расслабиться и положиться максимально на Макса. Тем более он к этому готовился, и я видела, что ему было не все равно, как я отнесусь к его задумке.

— В общем, ваши ожидания оправдались?

— Мы с Максом очень во многом сошлись. Для меня это немаловажно в отношениях. У нас было достаточно общих тем для разговора, которые подтверждали интерес друг к другу. Я заметила, что нам было легко и комфортно. Мы много улыбались. От этого свидания у меня осталось приятное послевкусие и надежда на то, что мы реально подходим друг другу и у нас может что-то получиться в будущем.

— Вы назвали друг друга львом и львицей!

— Просто каждый рисунок, который был нанесен на наши тела, имел большой смысл. Я нарисовала много символов, которые для меня важны в жизни. Лев — защитник. Он рассудителен, за ним хочется идти. Он будет оберегать свою семью и за свою любовь «порвет». Это достаточно благородный символ. Лев не только силен снаружи, но и духом. Хотела Макса ассоциировать именно так. Мне важно видеть рядом с собой мужчину с такими качествами.

— После свидания у вас произошел конфликт с Настей, которая акцентировала внимание на своем поцелуе с Максом.

— У Насти была простая ревность! Ведь я вернулась со свидания с розой, а она — нет. И это заметила не только я. У Насти сработала защитная реакция. Ей хотелось хоть как-то доказать и показать, что поцелуй очень важен. Я не спорю, у каждого разные цели и критерии. У меня на свидании не было желания кого-то переплюнуть из девочек или что-то кому-то доказать. Я просто отдалась эмоциям и делала все так, как чувствую. Кстати, о розе вообще не думала. Ведь это не главная награда, а доказательство и подтверждение того, что с тобой хотят развивать отношения, что ты интересна мужчине.

— Но почему же между вами с Максом таки не произошло поцелуя?

— Я не считаю, что поцелуй на первом свидании был уместен. Это не атрибут, без которого свидание не пройдет идеально. Мне хотелось больше узнать Макса как человека, а не пытаться сразу целоваться. Всему свое время. Да и вообще, поцелуй — это достаточно интимно для меня. Это в первую очередь подтверждение чувств.

— Вы с кем-то из девочек подружились на проекте?

— Я не дружила ни с кем — это была моя позиция изначально. Я знала, за чем и за кем туда пришла. Считаю, что дружба в этом проекте неуместна. Мы должны понимать, что за свое счастье нужно бороться. Да, можно найти людей, близких по духу, и после проекта, возможно, дружить. В моем случае это Лера и Дана. А общалась я со многими. Это нормально, когда живешь под одной крышей с другими девушками.

Первой девушкой, которой подарил поцелуй Макс Михайлюк, стала 23-летняя гимнастка из Кривого Рога Даша. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Даша призналась, чем сразила Холостяка.

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